Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

O Ibovespa terminou o pregão dessa sexta (5) com ganhos de 2,91%. O melhor resultado desde 11 de abril.(Foto: Divulgação)

O Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira, encerrou o último pregão da semana com forte alta, impulsionado pela valorização das ações de companhias como Vale e Petrobras, além do otimismo dos investidores com os dados de emprego nos Estados Unidos em abril.

O Ibovespa terminou o pregão dessa sexta-feira (5) com ganhos de 2,91%, aos 105.151,83 pontos. Foi o melhor pregão desde o dia 11 de abril, quando o índice avançou 4,29%.

Com o resultado, o Ibovespa reverteu as perdas das sessões anteriores e terminou a semana com alta acumulada de 0,69%.

Entre as ações mais negociadas no pregão, destaque para Petrobras (+4%) e Vale (+3%). Entre os bancos, o Bradesco avançou quase 5%, enquanto o Itaú subiu 3,7%.

A maior alta da bolsa no dia foi da Braskem, que subiu quase 25%, em meio à repercussão da notícia sobre uma possível proposta de compra apresentada pela Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Adnoc) e pela gestora Apollo, dos Estados Unidos.

Dólar

O dólar fechou a sessão dessa sexta em queda, apagando todos os ganhos da semana. Investidores avaliaram os dados do relatório de emprego (payroll) nos Estados Unidos e monitoraram os resultados corporativos divulgados tanto aqui quanto lá fora.

Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,98%, aos R$ 4,9431. Na véspera, o dólar fechou estável, subindo 0,01%, aos R$ 4,9922. Com o resultado mais recente, a divisa acumulou: queda de 0,89% na semana e no mês; e baixa de 6,35% no ano.

Mercados

A principal notícia do dia para o mercado financeiro ficou com a divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos (payroll) de abril. A economia dos EUA abriu 253 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado. A taxa de desemprego caiu para 3,4%, de 3,5% em março.

Economistas consultados pela Reuters previam que 180 mil vagas seriam criadas. A abertura de vagas está bem acima da taxa mensal de 70 mil a 100 mil necessárias para acompanhar o crescimento da população em idade ativa.

Apesar dos resultados ainda fortes do payroll, os dados de março foram revisados para baixo para mostrar criação de 165 mil empregos, em vez de 236 mil conforme relatado anteriormente.

Segundo Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, essa forte revisão “compensou” o número muito maior que o esperado divulgado hoje — o que ajuda a explicar o maior apetite por risco observado nos mercados, já que os dados revisados praticamente equipararam os números ao que havia de expectativa.

Na Europa, autoridades do Banco Central Europeu (BCE) afirmaram que a entidade continuará elevando as taxas de juros até que a inflação esteja sob controle. “A essência do esforço foi feita, embora provavelmente haverá mais alguns aumentos de juros”, disse o presidente do banco central francês, François Villeroy De Galhau, à emissora francesa Radio Classique.

Dados divulgados nessa sexta mostraram que as vendas no varejo na zona do euro caíram mais do que o esperado em março, uma evidência do arrefecimento da demanda. O volume de vendas no varejo nos 20 países que usam o euro caiu 1,2% em março em relação ao mês anterior, superando a queda de 0,1% observada em uma pesquisa da Reuters com economistas.

E duas pesquisas do BCE mostraram que os economistas reduziram suas projeções de inflação para este ano e para o próximo – para 5,6% e 2,6%, respectivamente – e que as empresas estão moderando o ritmo dos aumentos de preços.

Mas as pesquisas, que foram apresentadas às autoridades na reunião desta semana, também mostraram que a inflação está ligeiramente acima da meta de 2% do BCE em 2025 e que as empresas estão preocupadas com o aumento dos salários.

Investidores estão calculando uma alta probabilidade de outro aumento de 0,25 ponto na taxa de depósito no próximo mês, o que a levaria para 3,50%, mas que estão menos convencidos de que o BCE subirá novamente depois disso.

