Economia Ministro da Fazenda “bate” no Banco Central enquanto Lula está na terra do rei Charles; veja o que movimentou a sexta-feira

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Fernando Haddad vê como “preocupante” a decisão do Banco Central de manter a Selic em 13,75% ao ano. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de uma entrevista para a rádio CBN, onde aproveitou para fazer críticas à atual taxa básica de juros. Nesta semana, o Banco Central (BC) optou por manter a Selic em 13,75% ao ano, apesar da pressão do governo para baixar.

“Hoje, vi críticas à decisão do Copom no jornal Valor Econômico e minha opinião é que já poderíamos começar a recalibrar a política de juros”, disse.

Haddad diz que respeita a decisão por uma questão de institucionalidade do Banco Central, mas que as críticas não fazem parte de uma discussão política, e sim técnicas também.

Na quinta (4), o ministro da Fazenda também se pronunciou sobre a taxa de juros, alegando que vê como “preocupante” a decisão da autoridade monetária. “Eu fiquei bastante preocupado com a decisão de ontem [quarta, 3] do nosso Copom, de manter a maior taxa de juros do mundo, em uma economia que tem hoje uma das menores taxas de inflação”, disse.

Mais uma vez, ele tentou retirar essa ideia de político versus técnico. “Da minha parte, jamais vai haver qualquer tipo de pressão política, no sentido pejorativo do termo, sobre um órgão público que tem a mesma legitimidade que eu tenho ao ser designado pelo presidente. Temos total clareza sobre isso, mas é um tema [Selic] que, sim, importa para a política fiscal.”

Enquanto Haddad “bate” no Banco central, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na terra da rainha, que a partir deste sábado (6) será oficialmente a terra do rei. Nessa sexta (5), Lula se encontrou com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. E neste sábado acompanha a coroação do Rei Charles III.

Economia

A semana fecha a agenda mais tranquila depois de uma leva de reuniões de bancos centrais e decisões de taxas de juros ao redor do mundo.

Entre os dados mais importantes do dia está o relatório de emprego payroll, nos Estados Unidos. Esse é um dos indicadores que o Federal Reserve (o Banco Central americano) está de olho para saber até onde apertar a sua política monetária.

Os Estados Unidos criaram 253 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola em abril, acima do esperado. A taxa de desemprego ficou em 3,4% no mês. A expectativa segundo o consenso Refinitiv era de que os empregadores criariam 180 mil vagas no mês. A projeção para a taxa de desemprego era de 3,6%.

2023-05-05