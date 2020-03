Notas Brasil Bolsa de Valores promove evento de apoio à igualdade de gênero

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

A B3 (Bolsa de Valores do Brasil) realizou nesta segunda (9) mais uma edição do Ring the Bell for Gender Equality (Toque a Campainha em Apoio à Igualdade de Gênero). O evento é uma parceria da ONU, da International Finance Corporation (Corporação Financeira Internacional), Women in ETFs e Federação Mundial de Bolsas de Valores.

