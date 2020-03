Notas Brasil Receita já recebeu 2,46 milhões de declarações do Imposto de Renda

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

A Receita Federal recebeu, até as 11h desta segunda (9), mais de 2,46 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2020, ano-base 2019. O prazo começou no último dia 2 e termina em 30 de abril. Do total desses documentos, 724 mil são de São Paulo (29,4%) e o Rio Grande do Sul teve 139 mil (5,68%) declarações entregues.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário