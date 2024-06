Economia Bolsa Família 2024 libera novos benefícios neste mês

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Caixa Econômica Federal inicia os pagamentos de junho do Bolsa Família no dia 17. (Foto: Lyon Santos/MDS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O programa Bolsa Família, conhecido por sua ampla atuação no combate à pobreza no Brasil, foi recentemente atualizado para uma nova fase. Com mudanças significativas em sua estrutura, o programa continua sua missão de promover a inclusão social e apoiar financeiramente as famílias em situação de vulnerabilidade.

As alterações no programa incluem ajustes nos valores dos benefícios e nas regras de elegibilidade, visando aumentar o alcance e a eficácia do apoio oferecido às famílias brasileiras.

Para ter direito aos benefícios do Bolsa Família, é essencial que as famílias se enquadrem nos critérios de renda especificados pelo governo. Além disso, é obrigatório o cadastro no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, que deve ser atualizado regularmente nas unidades de atendimento como o CRAS. Este cadastro é fundamental, pois através dele selecionamos mensalmente as famílias que começarão a receber o auxílio.

O Bolsa Família tem como foco principal o suporte às famílias de baixa renda. Com o novo modelo, o programa busca adaptar-se ainda mais às necessidades de seus beneficiários. Entre os principais benefícios agora inclusos, destacam-se:

* Renda de Cidadania: um valor fixo por membro da família garantindo o mínimo para sua subsistência;

* Primeira Infância: valor adicionado por criança até os 6 anos, crucial para o desenvolvimento infantil;

* Benefício Variável Familiar: destinado a gestantes, nutrizes e crianças entre 7 e 12 anos.

Manter os dados sempre atualizados no Cadastro Único é crucial para garantir o acesso aos benefícios do Bolsa Família. As famílias devem ficar atentas às cores das mensagens no aplicativo do Cadastro Único, que indicam se há necessidade de atualização das informações: verde para atualizado, amarelo para atenção, e vermelho para desatualizado e necessidade imediata de atualização.

Junho

A Caixa Econômica Federal inicia os pagamentos de junho do Bolsa Família no dia 17. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o benefício será pago durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada — com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado.

Há exceção também para os moradores de municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal. Para essas pessoas, o pagamento será realizado de forma unificada, no primeiro dia do repasse, independentemente do número final do NIS.

O Bolsa Família prevê o pagamento de, no mínimo, R$ 600 por família. Há também os adicionais de:

* R$ 150 por criança de até 6 anos;

* R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos;

* R$ 50 por bebê de até seis meses.

– Confira o calendário do Bolsa Família para abril de 2024:

* Final do NIS: 1 – pagamento em 17 de junho

* Final do NIS: 2 – pagamento em 18 de junho

* Final do NIS: 3 – pagamento em 19 de junho

* Final do NIS: 4 – pagamento em 20 de junho

* Final do NIS: 5 – pagamento em 21 de junho

* Final do NIS: 6 – pagamento em 24 de junho

* Final do NIS: 7 – pagamento em 25 de junho

* Final do NIS: 8 – pagamento em 26 de junho

* Final do NIS: 9 – pagamento em 27 de junho

* Final do NIS: 0 – pagamento em 28 de junho

Ao longo do ano, a previsão de pagamentos é:

* Julho: de 18 a 31 de julho;

* Agosto: de 19 a 30 de agosto;

* Setembro: de 17 a 30 de setembro;

* Outubro: de 18 a 31 de outubro;

* Novembro: de 14 a 29 de novembro;

* Dezembro: de 10 a 23 de dezembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/bolsa-familia-2024-libera-novos-beneficios-neste-mes/

Bolsa Família 2024 libera novos benefícios neste mês

2024-06-02