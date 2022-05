Em 2020, o volume de saques foi negativo em R$ 39,7 bilhões ante os R$ 31,8 bilhões divulgados anteriormente pela B3.

Segundo a empresa, os dados que vinham sendo informados desde outubro de 2020 incluíam operações de empréstimos de ações feitas via tela, quando o serviço passou a ser oferecido pela Bolsa. No entanto, esse tipo de operação não tem fluxo financeiro de compra e venda, sendo apenas um empréstimo.

Os dados, agora, passaram a refletir as operações realizadas no mercado à vista, opções e termo, excluindo os dados de empréstimos de ativos. O aporte de recursos estrangeiros é importante para o mercado doméstico. O fluxo no mercado secundário da B3, aquele com ações já listadas, estava positivo em R$ 45,04 bilhões até o pregão do dia 18 de maio.