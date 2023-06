Economia Bolsa tem forte alta e dólar cai após resultado positivo do PIB do Brasil

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Ao fim do pregão, o Ibovespa avançou 2,06%, aos 110.564 pontos. (Foto: Divulgação)

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nessa quinta-feira (1º), na medida em que investidores repercutiram o resultado positivo do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mercado cambial, o dólar fechou em baixa de 1,34%, a R$ 5,0053.

A aprovação, por parte da Câmara dos Deputados norte-americana, do projeto de lei que suspende o teto da dívida da maior economia do mundo também ficou no radar. Ao final do pregão, o Ibovespa avançou 2,06%, aos 110.564 pontos.

Com o resultado, o índice passou a acumular queda de 0,29% na semana e alta de 0,77% no ano.

Mercados

Na agenda doméstica, as atenções ficaram voltadas para a divulgação do PIB brasileiro do 1º trimestre pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o indicador, a atividade do País cresceu 1,9% no período em relação aos três meses anteriores, em resultado melhor do que o esperado e que mostra recuperação em comparação ao final de 2022.

O resultado foi impulsionado, principalmente, pela agropecuária, que teve uma alta de 21,6% no período, na maior alta para o setor desde o quarto trimestre de 1996. Em relação ao mesmo trimestre de 2022, o PIB cresceu 4,0%.

Já no exterior, o principal destaque ficou com a aprovação do projeto de lei que suspende o teto da dívida de US$ 31,4 trilhões dos Estados Unidos, de forma a evitar um calote da maior economia do mundo.

O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados norte-americana na quarta-feira (31), com apoio da maioria dos democratas e republicanos. Agora, a proposta deve seguir para o Senado do país, que deve promulgar a medida antes do prazo final de segunda-feira (5), quando o governo dos EUA deve ficar sem dinheiro para pagar suas contas.

Por lá, ainda fica no radar a divulgação do boletim de emprego da ADP. Segundo o relatório, as vagas de emprego privadas dos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em maio, sugerindo que o mercado de trabalho desacelerou apenas gradualmente.

Caso o relatório de emprego do Departamento do Trabalho dos EUA, previsto para esta sexta-feira (2), também venha acima do esperado, os números podem reforçar as apostas em mais uma alta de juros pelo Fed neste mês, que até pouco tempo atrás haviam sido descartadas pelo mercado.

