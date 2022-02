Economia Bolsas europeias desabam após Rússia invadir Ucrânia; petróleo passa de US$ 100 pela primeira vez em 7 anos

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

Na cidade de Chuguiv, na Ucrânia, um homem usa um tapete para cobrir o corpo de uma vítima de bombas russas, em 24 de fevereiro de 2022. Foto: Reprodução Na cidade de Chuguiv, na Ucrânia, um homem usa um tapete para cobrir o corpo de uma vítima de bombas russas, em 24 de fevereiro de 2022. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A invasão da Ucrânia pela Rússia derrubou as bolsas da Ásia e da Europa nesta quinta-feira (24) e fez o preço do petróleo passar de US$ 100 pela primeira vez desde 2014.

Por volta das 5h, a bolsa da Alemanha – a maior economia da Europa e muito dependente de insumos energéticos russos – caía 3,7%, para o menor patamar desde março de 2021. Frankfurt perdia 3,73%, seguido de Paris (3,15%), Milão (3,10%), Madri (em torno de 3%) e Londres (2,45%).

A Bolsa de Valores de Moscou chegou a suspender a operações e o o rublo caiu 7% em relação ao dólar.

Por volta das 3h, as Bolsas de Hong Kong, Sidney, Mumbai e Seul operavam em queda de mais de 3%, e as de Tóquio, Singapura, Taipé e Wellington, mais de 2%.

Petróleo

O preço de petróleo barril do tipo Brent, a referência do mercado, chegou a atingir US$ 103,78 , o maior valor desde agosto de 2014 e uma alta de cerca de 6% em relação ao fechamento anterior.

Desde o início do ano, o petróleo subiu mais de US$ 20 por conta do temor de que a Europa e os Estados Unidos impusessem sanções no setor energético da Rússia e afetasse o suprimento global de energia.

Embora não tenha havido ainda imposição de sanções sobre esse setor, países ocidentais e o Japão impuseram novas sanções contra a Rússia na terça-feira (24) e prometeram ampliá-las caso Moscou invadisse a Ucrânia, o que acabou ocorrendo.

“O suprimento de petróleo da Rússia vai desaparecer do dia para a noite se sofrer sanções, e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) não consegue produzir de forma rápida o suficiente para compensar”, diz o economista Howie Lee, da OCBC.

