Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Índices europeus ficam entre 1,2% e 1,8%; contratos futuros de petróleo subiram cerca de 4% após quedas de quase 25% na segunda-feira Foto: Reprodução Índices europeus ficam entre 1,2% e 1,8%; contratos futuros de petróleo subiram cerca de 4% após quedas de quase 25% na segunda-feira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As principais bolsas europeias abriram estáveis nesta terça-feira (10), após uma segunda-feira (09) de perdas globais, contaminadas pelos efeitos do novo coronavírus na economia mundial e pela forte baixa no preço do petróleo.

A manhã começa também com leve alta no petróleo: os preços subiram mais de US$ 1 nesta terça-feira, depois de uma guerra de preços dos maiores produtores, Arábia Saudita e Rússia, que provocou a maior queda diária desde a Guerra do Golfo de 1991.

Após a abertura, o índice FTSE 100 de Londres, na Inglaterra, subia 1,8%. O DAX 30 de Frankfurt, na Alemanha, ganhava 1,2%. O CAC 40 de Paris, na França, apresentava alta de 1,29% no início da sessão. O Ibex 35, de Madrid, na Espanha, iniciou o dia em leve alta de 1,07. O FTSE de Milão, na Itália, subia 1%.

Na Ásia, as bolsas também tiveram leve alta. A Bolsa de Tóquio encerrou a sessão de terça-feira em leve alta de 0,85%. O índice Nikkei ganhou 168,36 pontos, a 19.867,12 unidades.

A exceção é a Bolsa de Valores de Moscou, na Rússia, que cai 14% na abertura do mercado. No começo da jornada, as maiores perdas estavam ligadas aos títulos das companhias de petróleo e gás russos.

Ações das petroleiras Rosneft e Lukoil perdiam 12,22% e 14 %, respectivamente, enquanto a companhia de gás Gazprom enfrentava queda de 12,8 % no mercado. A moeda russa, o rublo, também registava desvalorização de 8% frente ao dólar – 72 rublos por dólar – nível mais baixo desde 2016.

