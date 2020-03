Dicas de O Sul A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresentará uma série de nove concertos em homenagem aos 250 anos do nascimento de Beethoven

9 de março de 2020

Sob regência de Rudolf Piehlmayer, apresentação marca o ciclo de nove sinfonias do gênio alemão. (Foto: Maurício Paz/Divulgação)

Um concerto no próximo sábado (17h) abrirá oficialmente a agenda comemorativa da Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) em alusão aos 250 anos do nascimento do alemão Ludwig van Beethoven (1770-1827), um dos maiores nomes da história da música. Em destaque, uma de suas principais obras: a “Sinfonia n° 7 em Lá maior, Op. 92”, conhecida como “Sétima Sinfonia”.

O evento, na sede da instituição (avenida Borges de Medeiros nº 1.501, bairro Praia de Belas) marcará o início do ciclo das nove sinfonias do compositor, que serão interpretadas em diversas apresentações até o fim do ano. A regência é do maestro alemão Rudolf Piehlmayer.

Os músicos também farão releituras de duas grandes obras de outros compositores fundamentais: “Concerto N°1 em Dó Maior para Violoncelo, Hob. VII B:1”, do austríaco Joseph Haydn (1732-1809), e “Concerto em Sol Menor para Dois Violoncelos, RV. 531”, do italiano Antonio Vivaldi (1678-1741). Os solos ficam por conta dos violoncelistas Paulo Gaio Lima (Portugal) e Martina Stroher (Rio Grande do Sul).

A fim de reforçar a importância histórica de Beethoven, a plateia que comparecer aos concertos das nove sinfonias receberá um kit exclusivo com produtos inéditos da orquestra, tais como camiseta, bloco de anotações, sacola ecológica e ingressos para a próxima temporada da Ospa.

Para participar, é necessário estar presente nas nove apresentações ao longo do ano, tirar uma foto com o personagem caracterizado de Beethoven presente no evento (que terá uma identificação da obra executada no dia) e enviar a imagem para o e-mail as9sinfonias@gmail.com.

Os ingressos estão disponíveis por valores entre R$ 15 e 40 através do site comercial Uhuu, na bilheteria do Teatro do Bourbon Country ou na própria sede da Ospa, no dia do concerto, das 14h às 17h, mediante disponibilidade. Mais informações pelo site www.ospa.org.br ou pelo telefone (51) 3222-7387.

Além do espetáculo em si, a Ospa realiza a segunda edição do projeto “Por Trás do Programa”, por meio do qual todo o repertório executado no dia é detalhado em uma palestra com especialista convidado. O objetivo é aproximar o público da música clássica e tornar mais lúdica essa experiência . O encontro está marcado para as 15h30min na Sala de Concertos, sob a condução do pianista Max Uriarte. A entrada é franca.

História

Apresentada pela primeira vez em Viena (Áustria) em 1813, a “Sétima Sinfonia” é uma das obras mais importantes da história da música de concerto. A peça apresenta elementos fundamentais que nortearam a linguagem musical das gerações que sucederam Beethoven: timbre, densidade e intensidade. Expoente máximo da chamada fase “romântica” da música, ele é considerado um dos pilares da composição ocidental.

O programa ainda homenageia o austríaco Joseph Haydn (1732-1809), um dos destaques do período clássico. “Concerto n°1 em Dó maior para violoncelo, Hob. VII B:1” é uma das obras que Haydn compôs para corte de Esterházy. A peça permaneceu perdida por muitos anos, sendo reconstituída a partir das partes orquestrais encontradas por um bibliotecário de Praga, em 1961. Com ritmos pontuados, a peça é marcada pelo barroco devido à alternância dos solos com os tutti orquestrais. Apesar do classicismo formal, ao final, a composição encaminha a orquestra e o solista para um turbilhão contínuo que exige muita habilidade técnica.

O barroco também se faz presente na obra do italiano Antonio Vivaldi (1678-1741). Conhecido do grande público principalmente por seus quatro concertos para violino e orquestra, denominados “As Quatro Estações”, Vivaldi compôs 770 obras, 46 óperas e 477 concertos. Entre elas, destaca-se “Concerto em Sol menor para dois violoncelos, RV. 53”, que será interpretada com solos dos violoncelistas Martina Stroher e Paulo Gaio Lima.

