A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) declarou que o impeachment de Alexandre de Moraes é a “pauta única do Senado”, sinalizando uma estratégia do PL que vem sendo construída desde as eleições municipais para fortalecer sua posição na casa legislativa.

Anteriormente, tentativas semelhantes não prosperaram sob a gestão de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e também agora, sob o comando de Davi Alcolumbre (União-AP), no Congresso Nacional. No entanto, parlamentares da oposição prometem intensificar a pressão após o recesso parlamentar.

A insatisfação dos parlamentares se estende também à postura dos presidentes da Câmara e do Senado em relação a outras questões, como a não tramitação do PL da Anistia e a falta de reação mais enfática quando Moraes retomou a cobrança do IOF, um aumento que havia sido decretado e posteriormente derrubado pelo Congresso.

Uma apuração recente revelou que os nomes dos presidentes da Câmara e do Senado chegaram a constar em uma lista do “revogaço” do governo americano, que poderia resultar na perda de seus vistos. No entanto, após conversas com integrantes do PL e com aval de Bolsonaro, os nomes foram removidos para evitar pressões sobre o Centrão. (Com informações da colunista Julliana Lopes, da CNN Brasil)