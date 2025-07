Política Aliados de Lula apostam em investigação de informações privilegiadas sobre tarifaço para enfraquecer bolsonaristas

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Segundo reportagem, "um movimento muito estranho de compra e venda de dólares no dia do anúncio do tarifaço". (Foto: Freepik)

Depois que o ministro do Supremo Alexandre de Moraes autorizou a abertura de um novo inquérito para investigar se algum investidor brasileiro se beneficiou de informação privilegiada do tarifaço de Donald Trump, aliados do presidente Lula disseram que, se a suspeita for confirmada e esse investidor for ligado a bolsonaristas, será uma munição muito forte contra Jair Bolsonaro e Trump.

Na segunda-feira (21), o ministro atendeu um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) para acionar a Polícia Federal e a Comissão de Valores Mobiliários para que seja aberta uma investigação sobre operações suspeitas no mercado de dólar e real no dia em que Trump anunciou o tarifaço contra o Brasil.

Moraes encaminhou o caso para a Procuradoria-Geral da República (PGR) abrir um novo processo, mas ligado diretamente ao inquérito que já investiga o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por atentar contra a soberania nacional.

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), também encaminhou pedido ao Banco Central para que sejam divulgados os nomes dos investidores que compraram dólar naquele dia e podem ter se beneficiado com informação privilegiada.

“Vamos checar quem são esses investidores, aqui no Brasil e lá fora, o BC tem os nomes dos dois lados já que foram transações com base na cotação do real em relação ao dólar”, disse o líder.

Ele lembrou que há assessores de Trump que vieram do mercado financeiro e continuam sócios de corretoras, inclusive auxiliares que participam das negociações comerciais pelos Estados Unidos.

Na avaliação de aliados de Lula, se as suspeitas forem confirmadas e os investidores forem ligados a bolsonaristas será muito grave e pode servir de munição para enfraquecer o ex-presidente Bolsonaro, seu filho Eduardo Bolsonaro e até o presidente Donald Trump.

Reportagem do Jornal Nacional (JN), da TV Globo, mostrou que houve “um movimento muito estranho de compra e venda de dólares no dia do anúncio do tarifaço” e que muita gente ganhou dinheiro com isso.

A matéria em questão mostra que alguém operou no mercado de dólar e real no dia 9 de julho, quando Trump anunciou a sanção contra o Brasil.

Segundo informações levantadas pelo JN, horas antes do anúncio de Trump, por volta das 13h30, alguém comprou uma quantidade enorme de dólares apostando contra o real.

De acordo com Spencer Hakimian, dono de fundo de investimento em Nova York, alguém comprou de US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões às 13h30, a R$ 5,46.

E aí, dois minutos depois do anúncio, feito às 16h17 do dia 9 de julho, vendeu a R$ 5,60 – quase a mesma quantidade, tendo um elevado rendimento.

Movimento semelhante foi observado quando Donald Trump anunciou tarifas elevadas contra a África do Sul e a União Europeia.

Os democratas estão tentando abrir uma investigação no Congresso dos Estados Unidos, mas sem sucesso. E uma investigação por órgãos dos Estados Unidos depende de funcionários ligados a Donald Trump. Ou seja, a possibilidade de a investigação prosperar por lá é mínima.

