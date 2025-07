Política Governador do Rio pretende nomear Eduardo Bolsonaro como secretário para ajudá-lo a salvar seu mandato de deputado federal

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Eduardo teria articulado, nos Estados Unidos, sanções contra o Brasil em resposta ao julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. (Foto: Reprodução/YouTube)

O governo do Estado do Rio de Janeiro discutiu nessa terça-feira (22) a criação de uma nova secretaria estadual com o objetivo de nomear o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A proposta foi debatida pelo governador Cláudio Castro e o convite chegou a ser feito ao parlamentar, que atualmente está nos Estados Unidos.

A ideia seria nomear Eduardo como secretário de Relações Internacionais, o que permitiria a ele manter o mandato parlamentar mesmo após o fim da licença de 120 dias da Câmara dos Deputados, encerrada no último domingo (20). Com isso, ele evitaria a cassação por faltas não justificadas.

Risco

No entanto, para assumir o cargo, Eduardo precisaria tomar posse presencialmente no Rio de Janeiro – o que, segundo aliados, representa um risco de prisão, já que ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de obstrução de justiça no caso da tentativa de golpe de Estado envolvendo seu pai. Ele também é alvo de um inquérito no STF por suspeita de coação no curso do processo.

Uma alternativa cogitada nos bastidores seria alterar as regras de posse de secretários estaduais, permitindo que ela ocorresse à distância.

Essa mudança, porém, dependeria da aprovação da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). O cenário político, no entanto, é desfavorável.

O governador Cláudio Castro e o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, estão rompidos e, segundo fontes próximas, sequer se falam atualmente.

Investigado

Eduardo Bolsonaro é alvo de um inquérito no STF por suspeita de coação no curso do processo. Ele teria articulado, nos Estados Unidos, sanções contra o Brasil em resposta ao julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022.

A investigação aponta que Eduardo tentou usar sua influência internacional para pressionar autoridades brasileiras, o que pode configurar crime de coação, com pena prevista de um a quatro anos de prisão, além de multa.

A possibilidade de nomeação para um cargo estadual é vista por ministros do STF como uma manobra para blindar o deputado e garantir sua permanência no exterior, mesmo após o fim da licença parlamentar.

Reação

A articulação para nomear Eduardo Bolsonaro foi revelada pelo blog da jornalista Andréia Sadi. Segundo a apuração, aliados do deputado procuraram ministros do STF para sondar a viabilidade jurídica da nomeação em um governo estadual.

A proposta causou surpresa e foi considerada “absurda” por integrantes da Corte. Um ministro ouvido pelo blog afirmou que a medida buscava proteger alguém com “acerto de contas próximo com a Justiça”.

A repercussão levou o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), líder da bancada do PT na Câmara, a protocolar um pedido de medida cautelar no STF para impedir que governadores nomeiem Eduardo para qualquer cargo público.

Na petição, Lindbergh afirma que a nomeação teria como objetivo garantir “sustentação financeira irregular” e simular vínculo funcional para manter Eduardo nos EUA.

O pedido solicita que o STF determine que governadores e o Distrito Federal se abstenham de nomear Eduardo Bolsonaro, sob pena de responsabilização criminal e político-administrativa.

