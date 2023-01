Política Bolsonarista filma ato golpista e agradece “patrocinadores”

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

No vídeo, o homem apareceu dentro de um dos prédios dos três poderes invadidos pelos bolsonaristas terroristas durante os atos golpistas. Foto: Reprodução No vídeo, o homem apareceu dentro de um dos prédios dos três poderes invadidos pelos bolsonaristas terroristas durante os atos golpistas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um dos bolsonaristas que participaram dos atos golpistas neste domingo (8) usou as redes sociais para agradecer “os patrocinadores” que permitiram a viagem até Brasília. No vídeo, o homem identificado como Samuel Faria, de Socorro (SP), agradeceu aos “amigos patriotas” e diz que “muitos patrocinaram com o PIX”.

“Estou me sentindo um parlamentar. O pau tá quebrando (sic), olha lá (mostra o confronto), o pau quebrando lá, tô nem aí, estou de férias. O dinheiro está na conta. Obrigado amigos patriotas, pessoal de Amparo, do QG, muitos amigos patrocinando a gente aí com o PIX”, diz.

Assim como ele, um bolsonarista de Campinas (SP), identificado como Symon Patriota, fez transmissões ao vivo via redes sociais para mostrar os atos.

Em um dos vídeos, ele sobe a rampa do Congresso enquanto profere palavras de ordem. “Brasília está sendo tomado pela cidade de Campinas, pelos patriotas, essa rampa nunca foi da esquerda”, disse em um trecho – veja vídeo abaixo.

Symon se apresenta como um dos organizadores do acampamento bolsonarista que bloqueia uma avenida ao lado da Escola de Cadetes em Campinas (SP) para contestar o resultado das eleições.

Ele descreve seu perfil como “Bolsonarista patriota que foi convocado para salvar a nossa nação”, e compartilha um contato para receber doações via PIX.

Ônibus de Campinas

Grupos bolsonaristas deixaram Campinas (SP) rumo ao Distrito Federal na sexta-feira (6), em caravanas para a “Tomada de Brasília” organizadas pelas redes sociais.

Em uma das convocações, os organizadores informam que “não há previsão de retorno”.

