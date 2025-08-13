Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Bolsonaristas comemoram visibilidade mundial de críticas ao ministro Alexandre de Moraes em relatório dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Documento com críticas a gestão do presidente Lula (E) e ao ministro Alexandre de Moraes (D) foi enviado pelo Departamento de Estado dos EUA ao Congresso americano. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

As novas críticas feitas pelo governo dos Estados Unidos à gestão do presidente Lula (PT) e ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes agradaram a bolsonaristas do Senado, que comemoram a visibilidade mundial dada ao tema. O documento com os apontamentos foi enviado pelo Departamento de Estado dos EUA ao Congresso americano.

O texto afirma que o governo brasileiro reprimiu o debate democrático e restringiu a liberdade de expressão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Também diz que os tribunais tomaram decisões que minam a liberdade de expressão. “O mundo está vendo o que está acontecendo no País. Não dá mais para esconder. Democracia é que não é”, disse o líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ).

“A gente tem um Poder que se sobrepõe aos outros, tem diversas violações a direitos humanos, violações a prerrogativas de cidadãos e de parlamentares. Tem restrições à liberdade de expressão, censura prévia”, declarou Portinho.

“O STF extrapolou e muito em suas competências”, disse o senador Izalci Lucas (PL-DF). Segundo ele, esse tipo de caso “agora começa a aparecer”. Izalci também mencionou punições aplicadas pelo Supremo a empresas norte-americanas de tecnologia, conhecidas como big techs.

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), disse que as acusações do governo americano estão no contexto das tarifas impostas por Donald Trump a produtos vendidos pelo Brasil aos Estados Unidos e das ações do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e aliados para jogar o debate público e o governo americano contra as autoridades brasileiras.

“A gente vai resistir firmemente e explicar para o mundo que é mais uma ação de intervenção externa no Brasil”, declarou Rogério Carvalho. “Os traidores da pátria vão se render ao Trump”, disse o senador. (Com informações da Folha de S.Paulo)

Ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres diz ao Supremo em alegações finais que não cometeu crime e pede absolvição do caso da tentativa de golpe de Estado
https://www.osul.com.br/bolsonaristas-comemoram-visibilidade-mundial-de-criticas-ao-ministro-alexandre-de-moraes-em-relatorio-dos-estados-unidos/ Bolsonaristas comemoram visibilidade mundial de críticas ao ministro Alexandre de Moraes em relatório dos Estados Unidos 2025-08-13
