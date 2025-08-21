Política Bolsonaristas criticam exposição de conversas entre o ex-presidente e Eduardo, e saem em defesa de Malafaia

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Para a ministra Gleisi Hoffmann e o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, troca de mensagens prova "conspiração" contra o Brasil. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Parlamentares bolsonaristas criticaram a exposição de conversas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), após ambos serem indiciados pela Polícia Federal (PF). Em um relatório encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), ambos foram acusados de coação e obstrução da Justiça em decorrência da atuação do deputado junto ao governo dos Estados Unidos. Nos posts, aliados também atacaram a ordem do ministro Alexandre de Moraes que autorizou a busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia.

Entre os que se manifestaram, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) disse que o pai é alvo de uma “fishing expedition”, em referência à exposição da troca de mensagens entre Bolsonaro e aliados descritos no relatório final da PF. No post, publicado em sua conta no X, ele também afirmou que o ex-presidente é alvo de “um manual de perseguição que faria inveja aos maiores ditadores da história” para “desgastar, sufocar e apagar qualquer voz que confronte a engrenagem”.

Também em crítica à publicização das mensagens encontradas no celular de Bolsonaro, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que “as únicas coisas que não vazam no Brasil” seriam “o celular de Adélio”, homem que esfaqueou o ex-presidente em 2018, “a gravação do aeroporto de Roma”, em referência ao episódio em que Moraes e sua família foram hostilizados, e as gravações do 8 de Janeiro.

Já o deputado Zé Trovão (PL-SC) disse, em discurso no plenário, que “acabaria com a vida” de Moraes ao criticar a busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia.

“Que dia para se dizer mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal. Continuem perseguindo as pessoas. Estão no caminho certo para que, daqui a pouco tempo, este país seja uma desgraça definitiva. Alexandre de Moraes, presta atenção, o seu dia, o seu fim está próximo e nós vamos acabar com a sua vida”, disse Zé Trovão.

Em seguida, o parlamentar, no entanto, recuou e disse que não queria “destruir a vida” do magistrado, e sim “acabar com a injustiça que ele comete”. Já o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), manifestou apoio a Malafaia ao dizer que “mesmo com residência fixa, endereço público e pregando semanalmente em suas igrejas por todo o Brasil, ele foi alvo de constrangimento ao lado da esposa”. “Um líder religioso, que nunca se escondeu, sendo tratado como criminoso”, ele comentou.

Esquerda

Do lado governista, a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, disse que as mensagens expostas pela PF são “a prova definitiva da conspiração dos golpistas contra o Brasil”. “Quanto mais se aprofundam as investigações, mais é revelado sobre os métodos sujos da extrema-direita, sua sede de poder e seu desprezo pela democracia e pela soberania nacional”, ela escreveu.

Além de Gleisi, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT), disse que o inquérito mostrou um “escândalo em família, mas com consequências para o Brasil inteiro” e afirmou que o grupo “tenta chantagear a República”. “Gente que não respeita nem o núcleo familiar, quanto mais a Constituição, as instituições e o povo brasileiro”.

Na publicação, o parlamentar fez referência ao momento em que Eduardo xingou o pai por defender o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), após ele ter sinalizado que tentaria negociar uma saída para o tarifaço junto à embaixada brasileira.

“Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graça aos elogios que você fez a mim no Poder360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende. VTNC, SEU INGRATO DO CARALHO”, escreveu Eduardo na conversa.

Logo em seguida, na tarde do mesmo dia, Eduardo reclama, aparentemente irônica, que, “se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, porque você me joga para baixo, quem vai se fuder é você e vai decretar o resto da minha vida nesta porra aqui”. Ao fim, o deputado pede para que o pai “tenha responsabilidade!”. (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaristas-criticam-exposicao-de-conversas-entre-o-ex-presidente-e-eduardo-e-saem-em-defesa-de-malafaia/

Bolsonaristas criticam exposição de conversas entre o ex-presidente e Eduardo, e saem em defesa de Malafaia

2025-08-21