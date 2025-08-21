Rio Grande do Sul Fronteira-Oeste gaúcha recebe investimento de R$ 4 milhões para recuperação de rodovias estaduais

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Na ERS-241, foi concluída a revitalização do asfalto em pontos afetados pela enchente do rio Jaguari. (Foto: Divulgação/Daer)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt), por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), iniciou uma série de obras de recuperação em rodovias estaduais da Fronteira-Oeste gaúcha. Com um investimento total previsto de R$ 4 milhões, os serviços têm por finalidade recuperar estruturas danificadas por erosão e problemas no pavimento, especialmente após as chuvas intensas de 2024.

Na ERS-241, foi concluída a revitalização do asfalto em pontos afetados pela enchente do rio Jaguari. Para isso foram investidos R$ 3,1 milhões. No momento, as equipes estão concentradas na sinalização da pista.

Também está em andamento uma operação tapa-buracos nas demais rodovias pavimentadas atingidas pelas chuvas na região. Um dos focos é a RSC-377, que terá serviços em uma extensão de 140 quilômetros, no trecho entre Alegrete e Santiago. O investimento previsto é de R$ 600 mil.

“As equipes do Daer já estão em campo, atuando com agilidade para sanar os problemas causados pelas intempéries”, frisou o diretor-geral da autarquia, Luciano Faustino. “A recuperação desses trechos é fundamental para restabelecer segurança e trafegabilidade, demonstrando nosso foco em entregar soluções rápidas e eficazes à população.”

Titular da Selt, Juvir Costella acrescenta: “Essas obras são um compromisso do governo do Estado com a recuperação e a melhoria contínua da nossa malha rodoviária. Reconhecemos a importância dessas vias para o escoamento da produção e para o dia a dia dos gaúchos, e estamos dedicando os recursos necessários para garantir vias mais seguras e eficientes”.

RSC-473

Nessa quinta-feira (21), o governador Eduardo Leite vistoriou as obras de pavimentação da rodovia estadual RSC-473, que liga Bagé e Torquato Severo, na Região da Campanha. Já foram executados R$ 24,4 milhões de um total de R$ 59 milhões de recursos investidos pelo Executivo gaúcho com essa finalidade.

Conforme o Daer, o cronograma da obra segue um bom ritmo. Foram concluídos, até o momento, 5,7 quilômetros de pavimento asfáltico, 12 de terraplanagem, além de 6 de base e ouros 6 de sub-base.

A obra completa de pavimentação deste trecho compreende 22,7 quilômetros de extensão e tem conclusão prevista para o ano que vem. Trata-se de uma importante rodovia do Sul do Estado, ligando Bagé, Dom Pedrito, São Gabriel e Lavras do Sul, região com predominância de atividade agropecuária.

O secretário Juvir Costella salienta: “A pavimentação da RSC-473 é fundamental para o desenvolvimento econômico daquela região, facilitando o transporte da produção. Essa obra é um compromisso do Governo do Estado com todos aqueles que vivem e trabalham naquela localidade”.

Luciano Faustino, do Daer, emenda: “Em 2024, a obra foi prejudicada pelo excesso de chuvas, com erosão do solo, retardando o avanço dos serviços e desfazendo parte do que já estava finalizado. Isso impediu o avanço dos serviços de terraplenagem, que precisam de tempo seco. Atualmente, com o tempo colaborando, os serviços foram intensificados e incrementados com a mobilização de mais equipes”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/fronteira-oeste-gaucha-recebe-investimento-de-r-4-milhoes-em-recuperacao-de-rodovias-estaduais/

Fronteira-Oeste gaúcha recebe investimento de R$ 4 milhões para recuperação de rodovias estaduais

2025-08-21