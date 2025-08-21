Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Festival de Gramado: Secretaria da Cultura do RS realiza noite de premiação a destaques do cinema gaúcho

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

A veterana atriz Araci Esteves é um dos homenageados. (Foto: Petci Pedron/Divulgação)

Na noite dessa sexta-feira (22), durante a programação do 53º Festival de Cinema de Gramado (Serra Gaúcha), a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) dedica uma cerimônia especial aos destaques do segmento no Rio Grande do Sul. O evento está marcado para as 20h no Palácio dos Festivais, no centro da cidade.

Na lista de honrarias estão o Troféu Leonardo Machado, os Prêmios “Inovação” e “Legado”, ambos do Instituto Estadual de Cinema (Iecine). Completam o roteiro os “Kikitos” da Mostra Sedac/Iecine de Longas-Metragens Gaúchos.

Mais cedo, às 14h, haverá uma exibição do filme “Um é Pouco, Dois é Bom” (1970), de Odilon Lopez, no Teatro Elisabeth Rosenfeld. Após a projeção o longa será comentado pelo veterano diretor de fotografia Rodolfo Sanchez, que colaborou com grandes nomes da chamada “Sétima Arte”, como Hector Babenco e Ugo Giorgetti.

Chamado de “mestre” por muitos, ele recebeu o Kikito de Melhor Fotografia na edição de 2003 do Festival de Gramado, por “Noite de São João”. Agora concorre com o curta mineiro “Fruta Fizz”.

O filme de Odilon receberá o Prêmio Iecine Destaque. Obra atemporal, a produção de 1970 destaca-se por sua qualidade artística considerada singular e pioneira para o cinema negro brasileiro. A produção foi recentemente restaurada.

Já o Prêmio Leonardo Machado tem como destinatária entregue à atriz Araci Esteves, com longa trajetória em teatro e cinema. Como protagonista de “Anahy de Las Misiones”(1997), ela se tornou um ícone das telas, no papel de uma mãe corajosa.

O Prêmio Iecine Inovação, por sua vez, contempla os realizadores Márcio Picoli e Victor Di Marco, por seu olhar original e sensível sobre o universo das pessoas com deficiência. Já o cineasta Gustavo Spolidoro recebe o Prêmio Iecine Legado, por sua capacidade múltipla e pioneirismo.

A Mostra Sedac/Iecine de Longas-Metragens Gaúchos, por sua vez, oferece premiações em dinheiro e tem cinco títulos na disputa de 11 categorias do Kikito. O Festival começou no dia 13 e prossegue até este domingo (23) – a programação completa e outros detalhes podem ser conferidos no site oficial festivaldecinemadegramado.com.

Produções

– “Bicho Monstro”, de Germano de Oliveira.
– “Passaporte Memória”, de Decio Antunes.
– “Quando a Gente Menina Cresce”, de Neli Mombelli.
– “Rua do Pescador nº 6”, de Bárbara Paz.
– “Uma em Mil”, de Jonatas e Tiago Rubert.
– Homenagem à atriz Araci Esteves.

Integrante do elenco de “Bicho Monstro” – exibido na quarta-feira (20) durante a terceira tarde de competição da Mostra Sedac Iecine de Longas-Metragens Gaúchos, Araci Esteves já está com seu discurso pronto para a noite desta sexta.

A artista de 86 anos faz questão de falar sobre o colega Leonardo Machado, que dá o nome ao prêmio. Ele faleceu em setembro de 2018, aos 42 anos, vítima de câncer:

“Conheci e trabalhei com ele, em “Valsa para Bruno Stein” (2007). Era um bom ator e uma boa pessoa. Maravilhoso, lindo, de uma educação, tinha tudo de bom. Não podia morrer”.

Protagonista de dois marcos do cinema gaúcho, “Anahy de Las Misiones” e “Um é Pouco, Dois é Bom”, ela continua na ativa: “Acabei de fazer um curta-metragem em Pelotas, sobre uma coisa muito atual, que é a solidão, porque hoje só nos relacionamos por meio do celular”.

A respeito de “Um é Pouco, Dois é Bom”, ela também enxerga atualidade na temática: “Depois de anos e anos, revi na Cinemateca Capitólio [em Porto Alegre] o filme em cópia restaurada com os dois episódios. Não é datado, afinal a história permanece atualíssima”.

(Marcello Campos)

