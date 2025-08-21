Rio Grande do Sul Policial penal é preso por tráfico de drogas na cadeia onde trabalha em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Entorpecentes e R$ 18 mil foram encontrados no armário do agente. (Foto: Divulgação/MPRS)

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Gaeco/MPRS) prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (21), um policial penal que atuava no Presídio Regional de Caxias do Sul (Serra Gaúcha). Ele era investigado por tráfico de drogas no interior da instituição carcerária.

Em armários utilizados pelo servidor estadual foram encontrados quatro tabletes de maconha e cocaína, além de R$ 18 mil em cédulas e dois telefones celulares. Ele retornava de uma escolta externa a detentos quando foi confrontado com as acusações, na presença de um delegado regional das Polícias Civil e Penal, diretores do presídio e integrantes do MPRS.

O agente – há quatro anos desempenhando a função – recebeu então voz-de-prisão e foi encaminhado a uma Delegacia, onde prestou depoimento. Ele deve responder por tráfico de drogas, dentre outros crimes. A investigação prossegue, inclusive com o objetivo de apurar se existem outros envolvidos. Já o material apreendido está sob análise e será anexado como prova.

A ação foi realizada em conjunto com a Corregedoria da Polícia Penal e a Delegacia Penitenciária Regional. O flagrante foi possível após investigação conduzida pelo promotor de Justiça Manoel Figueiredo Antunes, responsável pela coordenação do 5º Núcleo Regional do Gaeco (Serra).

(Marcello Campos)

