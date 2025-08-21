Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Trensurb retomará operação total entre Porto Alegre e Novo Hamburgo a partir da próxima semana

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

A data coincide com o início da Expointer, que acontece de 30 de agosto a 7 de setembro, em Esteio.

Foto: Foto: Ayslan Sylon/Trensurb
A data coincide com o início da Expointer, que acontece de 30 de agosto a 7 de setembro, em Esteio. (Foto: Ayslan Sylon/Trensurb)

Após mais de um ano operando de forma parcial, a Trensurb anunciou nesta quinta-feira (21) que a retomada da circulação dos trens em toda a linha, sem a necessidade de transbordo para ônibus, ocorrerá a partir do dia 30 deste mês. Com isso, os trens vão circular em horário integral, das 5h às 23h, diariamente, nas 22 estações distribuídas ao longo dos 43,8 quilômetros de via.

A data coincide com o início da Expointer, que acontece de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O transporte foi interrompido no dia 3 de maio de 2024 quando a enchente atingiu algumas das 22 estações, trazendo avarias ao sistema e a estrutura da empresa, trilhos submersos, estações alagadas e danos nos sistemas de energia, além de depredação em algumas estações.

A enchente de maio de 2024 interrompeu a circulação dos trens entre as estações Mercado (Porto Alegre) e Mathias Velho (Canoas). Desde julho do ano passado, mais de 2,4 milhões de passageiros utilizaram o serviço gratuito de ônibus, assegurando a continuidade de seus deslocamentos junto ao trem. Nesse período, foram realizadas 59 mil viagens.

Desde janeiro deste ano, o serviço complementar de ônibus é utilizado após às 20h, de segunda a sábado, e durante todo o dia, aos domingos e feriados, entre as estações Mathias Velho (em Canoas) e Mercado. Isso porque as obras de recuperação da via férrea, nesse trecho, somente poderiam ser realizadas sem a circulação dos trens.

Com investimento total de R$ 58,8 milhões, os contratos das obras na via férrea abrangem, além dos materiais utilizados, a recuperação da infraestrutura das vias principais e do pátio de estacionamento de trens, localizado no bairro Humaitá, em Porto Alegre, atingidos diretamente pela enchente. A partir do dia 30 de agosto, as obras seguirão no horário normal de manutenção, isto é, somente após o encerramento da circulação dos trens, sem causar transtorno ao usuário.

Segundo o diretor-presidente da Trensurb, Nazur Garcia, a empresa vem trabalhou diuturnamente na reconstrução de todos os sistemas atingidos pela enchente de maio de 2024. “Os recursos extraordinários destinados pelo governo federal para a Trensurb, além de garantirem a recuperação de todos os sistemas atingidos pela enchente, vão deixar para a comunidade da região metropolitana uma empresa mais moderna tecnologicamente e mais resiliente em caso de ocorrência de novas catástrofes climáticas”, afirmou.

A Trensurb atende diretamente populações dos municípios de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo.

