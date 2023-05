Geral Bolsonaristas pedem punição a deputado do seu partido que postou foto com Lula

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O deputado federal Yury do Paredão ao lado do presidente Lula, do ministro da Educação, Camilo Santana, do líder do governo na Câmara, o deputado Zé Guimarães, e do governador do Ceará, Elmano de Freitas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Parlamentares bolsonaristas do PL estão pressionando a cúpula do partido para que puna o deputado federal Yury do Paredão (PL-CE), por ter posado em uma foto com o presidente Lula e membros do governo. Parte da legenda defende a expulsão de Yuru do PL, mas o assunto ainda será debatido.

Na semana que vem, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deve se reunir com o parlamentar para debater a crise e definir o destino do político.

Após Yury do Paredão publicar fotos de mãos dadas com Lula e com membros do primeiro escalão de seu governo, como o ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, o parlamentar entrou na mira dos bolsonaristas do PL.

Um deles, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), foi às redes criticar o colega, mas defendeu que ele permaneça no partido para não levantar o mandato. Jordy quer apenas que Yury “fique no sal”. De maneira irônica, disse que o parlamentar já deve estar “recebendo o carinho” de seus eleitores.

“Uma pessoa que eu até tenho boa relação, mas que tá cagando no pau. Está demonstrando um desrespeito tremendo ao maior partido de oposição da Câmara dos deputados. Não sei se ele tá querendo emendas, expulsão do partido, mas já conversei com dirigentes da legenda, e assim, não vamos dar esse gostinho porque com a expulsão ele carrega o mandato. Ele vai ficar no partido, mas vamos deixar ele no sal”, disse Jordy.

Na legenda das imagens com os políticos petistas, Yury do Paredão disse: “é uma honra recepcionar o presidente Lula em minha cidade, Juazeiro do Norte, ao lado do Senador e Ministro da Educação, Camilo Santana, o governador do Ceará, Elmano Freitas, e o líder do Governo na Câmara, deputado Zé Guimarães. Estamos ansiosos para discutir ideias e soluções para o desenvolvimento do nosso estado. Juntos, podemos construir um Ceará mais forte e justo para todos”.

As imagens geraram comentários negativos de eleitores, uma vez que Yury se elegeu pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Que coisa ridícula! Traição na política é imperdoável”, diz um dos comentários. “Decepção, você”, postou outro internauta.

Nos comentários as críticas ocorrem tanto de pessoas alinhadas ao governo, pelo fato do deputado vencer a eleição “levantando a bandeira de Bolsonaro”, como de bolsonaristas, que veem o gesto como traição: “Patriotas, deixem de seguir, bora?”, disse um internauta nos comentários. Outros sugeriram que Yuri “virou a casaca” e se “vendeu por emendas”.

Colega de partido da ala bolsonarista, André Fernandes criticou o conterrâneo: “Deputado do PL que posa ao lado do maior ladrão da história do Brasil em foto tem que ser expulso imediatamente do partido. Quem tem ‘honra’ em receber Lula, não tem honra para permanecer no nosso partido”, disse Fernandes.

Lula esteve no Ceará na sexta-feira (12), onde lançou medidas voltadas à educação, como ampliação das escolas em tempo integral e retomada de obras inacabadas nos colégios. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/bolsonaristas-pedem-punicao-a-deputado-do-seu-partido-que-postou-foto-com-lula/

Bolsonaristas pedem punição a deputado do seu partido que postou foto com Lula

2023-05-13