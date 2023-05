Brasil Sacadas de prédio residencial desabam em Belém; ninguém ficou ferido

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Corpo de Bombeiros informou que 13 sacadas caíram; prefeito determinou que Defesa Civil verifique risco de outro desabamento Foto: Google Street View e Helionay /Reprodução Corpo de Bombeiros informou que 13 sacadas caíram; prefeito determinou que Defesa Civil verifique risco de outro desabamento Foto: Google Street View e Helionay /Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Treze sacadas de um prédio residencial na capital paraense de Belém desabaram neste sábado (13). O corpo de Bombeiros do Pará informou que não houve feridos no desabamento. Os moradores foram retirados do edifício.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), foi às redes sociais dizer que está acompanhando o episódio e determinou a ida da Defesa Civil ao local.

“Determinei que a Defesa Civil de Belém se dirija ao local para verificar as condições estruturais do edifício e se há algum outro risco de desabamento”, escreveu Rodrigues, ao se solidarizar com os condôminos, em publicação no Instagram.

O incidente aconteceu em um edifício na rua dos Mundurucus, no número 2.481, no bairro Cremação, em Belém. O condomínio, chamado Cristo Rei, segundo o prefeito, está há décadas neste endereço. O registro do CNPJ do prédio foi aberto há 32 anos, em maio de 1990.

Em nota conjunta, o Corpo de Bombeiros do Pará e a Defesa Civil informaram que o episódio deixou apenas danos materiais, sem vítimas. “Duas viaturas da Corporação (uma de incêndio e uma de salvamento) foram ao local onde constataram o desabamento de 13 sacadas sequenciais do edifício. Os moradores estão sendo retirados do prédio para avaliação do ocorrido”, escreveu o comunicado.

“A Polícia Científica do Pará informa que o Núcleo de Engenharia Aplicada foi acionado para atender o caso. A perícia fez uso de um drone para capturar imagens, que ajudarão a elaborar o laudo que aponte a dinâmica e as causas do desabamento”, concluiu.

A Semob (Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém), por determinação do prefeito, isolou a área desviando o trânsito e transporte público. “Agentes da Semob estão no local para garantir a segurança viária e orientar o trânsito”, declarou a Semob pelo Twitter.

“Peço que os condutores de veículos e pedestres evitem transitar pelo local enquanto ainda não há mais informações”, escreveu o prefeito Edmilson Rodrigues nas redes sociais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/sacadas-de-predio-residencial-desabam-em-belem-ninguem-ficou-ferido/

Sacadas de prédio residencial desabam em Belém; ninguém ficou ferido

2023-05-13