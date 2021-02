Brasil Bolsonaro acena para a França ao lançar programa de proteção da Amazônia

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

Bolsonaro lança programa que permitirá que capital privado ajude a manter áreas de conservação na Amazônia. (Foto: Agência Brasil)

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) lançou nesta semana um programa que pretende arrecadar 3,2 bilhões de reais ao ano para unidades de conservação na Amazônia. O “Adote um Parque”, que era prometido há meses pelo governo federal, permitirá que empresas ou pessoas físicas possam doar bens e serviços para contribuir com a proteção ambiental em parques nacionais. O grupo Carrefour já assinou um protocolo de intenções para assumir 75 mil hectares, ao custo de 3,8 milhões de reais.

O programa foi lançado em evento no Palácio do Planalto. O presidente da República, Jair Bolsonaro, exaltou a parceria com grupo francês e defendeu que “não tem por que Brasil e França se distanciarem”, fazendo referência aos atritos com o presidente francês Emmanuel Macron, crítico das ações do governo brasileiro na conservação da Amazônia.

“Podemos falar para aqueles que nos criticam: olha, nós não temos condições, por questões econômicas, de atender nesta área, venha nos ajudar. E uma empresa francesa foi a primeira que apareceu e isso, obviamente, é um marco para nós. É uma realidade, uma prova que o projeto despertou a atenção e o interesse de muitos empresários”, explicou Bolsonaro.

Em outro trecho da fala, porém, Bolsonaro disse que alguns países usam “politicamente” os problemas ambientais do Brasil. “Quando acontece algum problema conosco, a grande maioria dos países entende isso, mas uma minoria usa politicamente. A gente sente. A nossa região amazônica é maior que a Europa Ocidental, cabe dentro dela mais de uma dezena de países da Europa. Como é difícil, Ricardo Salles [ministro do Meio Ambiente], tomar conta disso tudo. E vem aquela bronca, aquela.50 em cima do meu peito em especial”, disse o presidente da República.

Pioneiro no apoio à iniciativa, o presidente do Carrefour América Latina, Nöel Prioux, destacou ações do grupo em âmbito social e pontuou que a preservação de biomas brasileiros é considerada prioridade. Os parques de 132 unidades de conservação ocupam 15% do bioma, totalizando 63,6 milhões de hectares.

