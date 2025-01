Política Bolsonaro acusa lula de querer “pegar dinheiro dos mais humildes” no Pix

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

Ex-presidente afirma que a Receita poderá monitorar as movimentações, deixando os mais pobres sob risco de “ser tributado ou multado”. Foto: Reprodução Ex-presidente afirma que a Receita poderá monitorar as movimentações, deixando os mais pobres sob risco de “ser tributado ou multado”. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Mesmo com todas as negativas do governo Lula de que irá faturar com o monitoramento de movimentações a cima de R$ 5 mil via pix, o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou texto, nesta segunda, em que acusa a gestão petista de querer “pegar parte desse dinheiro” das movimentações, via Pix, “dos mais humildes”.

Bolsonaro afirma que a Receita poderá monitorar as movimentações, deixando os mais pobres sob risco de “ser tributado ou multado”. Leia o texto na íntegra de Bolsonaro em suas redes sociais:

– Lula e a covardia com os mais pobres via PIX:

– Jair Bolsonaro criou o PIX em novembro/2020 para facilitar a vida de todos, em especial dos mais humildes que sequer tinham conta nos bancos.

– Vendo que o PIX movimenta, por dia, mais de R$ 100 bilhões, Lula da Silva determina a Receita Federal ache uma forma de pegar parte desse dinheiro.

– A Receita decidiu então, que todo aquele que movimenta mais de R$ 5.000,00 por mês poderá ser monitorado, estando sujeito a ser tributado e/ou multado.

– Além de diaristas, camelôs, cabeleireiras, jardineiros, pedreiros, taxistas, palhaços de festa, ajuda a filhos/netos, vendedores de pipoca, etc, poderão ser obrigados a entregar parte de seu ganho para o Imposto de Renda.

– Comigo isso não existiria, afinal a nossa política foi a de impostos diminuídos ou zerados, como p. ex. combustíveis, energia elétrica, pneus de caminhões, placas fotovoltaicas, IOF, peças de tratores, alimentos, veleiros, etc.

– Junto à nossa bancada de deputados e senadores do PL, e de outros partidos, buscaremos medidas para derrubar essa desumana Instrução Normativa da Receita de Lula da Silva.

Em contrapartida, a Receita Federal esclareceu que a medida “não implicou qualquer aumento de tributação” e tem como objetivo melhorar o “gerenciamento de riscos pela administração tributária”. O órgão também afirmou que “não existe previsão constitucional para a taxação de movimentações financeiras” e divulgou um artigo de perguntas e respostas para esclarecer preocupações geradas nas redes sociais.

No entanto, o ex-presidente declarou que está mobilizando a bancada de seu partido no Congresso Nacional para tentar derrubar a medida da Receita Federal, que amplia a fiscalização sobre transações de pessoas físicas via Pix que somem ao menos R$ 5 mil por mês.

“Junto à nossa bancada de deputados e senadores do PL, e de outros partidos, buscaremos medidas para derrubar essa desumana Instrução Normativa da Receita de Lula da Silva”, escreveu Bolsonaro em postagem no X. O militar já havia compartilhado posts críticos à medida na semana passada. As informações são do portal de notícias Veja.

