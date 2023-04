Política Bolsonaro admite a possibilidade de Michelle ser candidata pela primeira vez

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2023

Bolsonaro diz que Michelle pode disputar cargo no Legislativo do Distrito Federal. (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

Pela primeira vez, o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu que sua mulher, Michelle Bolsonaro pode vir a ser candidata a um cargo político. A mudança de postura chamou a atenção da cúpula do Partido Liberal (PL).

Nos últimos dias, o ex-presidente passou a admitir, a portas fechadas, que a ex-primeira-dama deve mesmo concorrer a um cargo no Legislativo em 2026. A preferência é que ela dispute o Senado, possivelmente, pelo Distrito Federal.

Bolsonaro disse a aliados que Michelle “se revelou como política” durante a convenção realizada pelo PL em julho do ano passado, onde sua candidatura à reeleição foi aprovada. Na ocasião, a então primeira-dama fez um discurso de 12 minutos no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O evento reuniu aproximadamente dez mil pessoas.

Sua fala, em tom de pastora, com forte apelo religioso, arrancou aplausos e levantou o público presente. Michelle teve papel estratégico na campanha do marido para tentar arrefecer a militância que ele enfrentou no eleitorado feminino. la chegou a ser exibida na propaganda eleitoral mais tempo do que o permitido por lei.

“Estágio”

A ex-primeira-dama, hoje presidente do PL Mulher, segue dizendo que não será candidata. As lideranças do partido, porém, não acreditam que a afirmação seja para valer.

A leitura da cúpula da legenda é que, após o “estágio” no comando do PL Mulher, com viagens e atuação como cabo eleitoral nas eleições municipais de 2024, Michelle vai mergulhar na disputa de 2026.

Ao tomar posse do cargo na sigla, em março deste ano, ela afirmou que vai viajar pelo País e enfatizou sua estratégia política ligada ao público feminino.

“Estarei com vocês, irei percorrer todo o Brasil para saber a necessidade de cada canto. Começaremos juntas a trabalhar para sermos as mulheres que, no futuro, serão lembradas por terem contribuído para a equidade”, disse Michelle na ocasião, completando: “Sempre falo que eu sou uma dona de casa, mas se Deus viu graça em mim e me deu sabedoria e discernimento para conduzir minha família e hoje estar em Brasília, tendo essa oportunidade de ajudar a construir um Brasil melhor…”

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, aposta em Michelle como uma das futuras estrelas do partido e já disse que “ela pode ser candidata até à Presidência da República”. O cacique da sigla ficou impressionado com a popularidade e desenvoltura da ex-primeira-dama junto aos eleitores de Bolsonaro durante a campanha.

Michelle também já demonstrou força política ao atuar nos bastidores em prol da candidatura de sua aliada Damares Alves (Republicanos-DF) na disputa pelo Senado no ano passado. A ex-ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos concorreu ao posto com a ex-chefe da Secretaria de Governo de Bolsonaro, Flávia Arruda (PL) — que apesar de se do mesmo partido do ex-presidente, não teve seu apoio por conta da influência de Michelle. Damares venceu a queda de braço e foi eleita.

