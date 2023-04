Notícias Lula participa de cerimônia com presidente de Portugal e homenagem a Camões

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2023

Petista faz primeira viagem oficial à Europa em seu terceiro mandato. (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela “Janja” da Silva participaram de uma cerimônia de boas-vindas com honras militares em Portugal neste sábado (22). Marcelo Rebelo, presidente do país europeu, estava presente no evento.

O chefe de Estado brasileiro faz sua primeira viagem à Europa em seu terceiro mandato como presidente do Brasil. Ele desembarcou na manhã de sexta-feira (21) e deve encontrar também com o primeiro-ministro António Costa.

Lula e Janja participaram ao lado de Rebelo de uma cerimônia de boas-vindas com honras militares. Eles posaram para fotos, ouviram os hinos de Brasil e Portugal e acenaram para apoiadores na Praça do Império.

Na sequência, o presidente e a primeira-dama se dirigiram ao Mosteiro dos Jerônimos, onde prestaram uma homenagem ao poeta português Luís de Camões, autor da obra “Os Lusíadas”, morto no século 16.

Comércio bilateral

Mais tarde, o presidente Lula disse, em entrevista coletiva à imprensa ao lado do presidente português, Marcelo Rebelo, que Brasil e Portugal têm “potencial extraordinário” para incrementar o comércio bilateral.

“É sempre com grande prazer que me reúno com os portugueses. Essa visita marca o relançamento do diálogo bilateral. Discuti com o presidente Rebelo iniciativas para ampliar cooperações econômicas, comerciais e para dinamizar atividades culturais e de cooperação educacional. Estamos com comércio na ordem de R$ 6 bilhões. Os investimentos e as operações conjuntas de nossas empresas são cada vez mais encorajadores”, afirmou o presidente brasileiro.

“Brasil e Portugal têm potencial extraordinário para dobrar o fluxo de comércio exterior. É preciso sermos mais ousados. É preciso que tanto nossos empresários quanto nossos ministros conversem mais, projetem perspectivas de futuro no financiamento das nossas indústrias e na produção entre nossos países”, prosseguiu Lula, pedindo mais diálogo entre Brasil e Portugal.

Lula voltou a afirmar que o papel do presidente é abrir a porta, mas quem sabe fazer negócios são os empresários. “Temos que juntá-los para que negócios possam crescer, podemos gerar emprego e melhorar a vida dos nossos povos”, afirmou.

O presidente brasileiro falou também em “compartilhar o desafio” citando os brasileiros que moram em Portugal. “Se é verdade que Portugal descobriu o Brasil em 1500, também é verdade que no século 21, os brasileiros descobriram Portugal. Em nenhum outro momento na história, houve tantos brasileiros em Portugal como agora”, destacou o presidente, mencionando que há “muita classe média alta” e profissionais liberais brasileiros no país.

“Acho que estamos avançando muito e estou com muita expectativa em relação à reunião que faremos com empresários no Porto”, afirmou Lula.

Agenda

Não há compromissos oficiais previstos para esse domingo, mas espera-se que Lula visite a Câmara Municipal de Lisboa. No dia 24, o presidente viaja de manhã a Matosinhos para encontros com empresários e de tarde participa da entrega do Prêmio Camões a Chico Buarque. No dia seguinte, o presidente comparecerá à sessão solene na Assembleia Nacional, na data que marca a Revolução dos Cravos, de 1974.

Na terça a tarde, Lula viajará a Madri. A agenda na Espanha ainda não está definida, mas o presidente brasileiro deve se reunir com empresários e autoridades, entre eles o presidente espanhol Pedro Sánchez.

