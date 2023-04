Política Bolsonaro faz rara aparição e cumprimenta eleitores em parque de Brasília

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2023

Em vídeo divulgado por assessores, ele aparece tomando água de coco e cumprimentando apoiadores. (Foto: Reprodução de vídeo)

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma de suas primeiras aparições públicas, na manhã da última sexta-feira (21), após passar uma temporada de três meses em Orlando, nos Estados Unidos.

Em vídeo divulgado por assessores, ele aparece tomando água de coco e cumprimentando apoiadores no Parque da Cidade, em Brasília (DF). O ex-presidente também tira fotos ao lado de um grupo de ciclistas. “Que falta o senhor está fazendo”, disse uma eleitora.

Bolsonaro retornou dos Estados Unidos ao Brasil no dia 30 de março. Desde então, tem respondido a acusações sobre temas polêmicos, como as envolvendo as joias recebidas da Arábia Saudita, enquanto presidente da República; e sobre os atos de 8 de janeiro.

Depoimento

Nesta quarta-feira (26), Bolsonaro deve prestar depoimento à Polícia Federal (PF), na sede da instituição em Brasília (DF) sobre suposta incitação aos atos extremistas contra as sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro.

O depoimento sobre o caso foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na semana passada. Ao tomar a decisão, Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e deu prazo de 10 dias para a PF ouvir o ex-presidente.

Na avaliação de investigadores, uma postagem feita no dia 11 de janeiro pelo ex-presidente ligaria Jair Bolsonaro aos atos golpistas. O ex-presidente, na ocasião, compartilhou um post que, sem provas, colocava em dúvida o sistema eleitoral.

A mensagem foi avaliada como um sinal de que ele pode ter estimulado os atos de invasão dos prédios dos três poderes da República.

A PGR pediu o depoimento de Bolsonaro quando o ex-presidente ainda estava nos Estados Unidos, onde ficou por 3 meses depois de sair do governo. Com a volta dele do exterior no dia 30 de março, Moraes mandou marcar a audiência.

Joias

Bolsonaro já compareceu à PF neste mês para prestar depoimento, mas em outro inquérito, que apura a suposta prática de crime pelo ex-presidente no caso das joias milionárias que recebeu de presente do governo da Arábia Saudita.

Na ocasião, Bolsonaro afirmou que ficou sabendo da existência das joias sauditas milionárias em dezembro de 2022, mais de um ano após elas terem chegado ao país. Ele disse ainda que não se lembrava de quem o avisou da apreensão das joias pela Receita Federal.

Bolsonaro faz rara aparição e cumprimenta eleitores em parque de Brasília

2023-04-22