Bolsonaro afirmou ainda que está há 18 meses sem denúncia de corrupção e que isso incomoda. Foto: Alan Santos /PR

O presidente Jair Bolsonaro postou neste domingo (2) no Twitter uma série de afirmações sobre o combate à corrupção, após sofrer críticas de estar supostamente relaxando no combate a esse tipo de crime. Segundo o presidente, o “maior programa de combate à corrupção” é executado por ele, que o fato de estar há 18 meses sem denúncias de corrupção “incomoda parte da imprensa e os derrotados de 2018”.

Na série de postagens que chamou de “combate à corrupção/a verdade”, Bolsonaro começou exemplificando ações contra a corrupção como a de não lotear cargos estratégicos em estatais.

“O maior programa combate à corrupção foi executado por mim ao não lotear cargos estratégicos, como por exemplo as presidências das estatais”, disse o presidente.

Bolsonaro também afirmou que a Polícia Federal goza de “total liberdade em sua missão” e que neste ano a corporação contará com mais 600 profissionais. Afirmou também que o novo ministério da Justiça já anunciou concurso para mais 2 mil vagas, e que “com a troca do Ministro da Justiça, ‘como por um passe de mágica’, várias e diversificadas operações foram executadas”.

A afirmação remete à atuação do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que saiu de forma ruidosa em abril, com críticas à condução do combate à corrupção e acusações sobre interferência na Polícia Federal. O presidente sempre negou a interferência, embora tenha reclamado, na reunião de ministros que antecedeu a demissão de Moro, de não ter informações sobre a corporação.

Bolsonaro também destacou o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que “quase triplicou a apreensão de drogas com o novo ministro”.

Ainda conforme Bolsonaro, qualquer operação, de combate à corrupção ou não, deve ser conduzida nos limites da lei. “E assim tem sido feito em meu governo”, disse o presidente, que emendou dizendo que “quanto às operações conduzidas por outro Poder quem responde pelas mesmas não sou eu”.

A série é finalizada dizendo que o tempo de governo sem acusações “incomoda”.

“Com orgulho digo: estamos há 18 meses sem qualquer denúncia de corrupção. Isso tem incomodado parte da imprensa e os derrotados de 2018”, finalizou.

