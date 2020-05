Política Bolsonaro afirma que ministro “se equivocou” e nega ter falado da Polícia Federal em reunião

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

O presidente é acusado de suposta tentativa de interferência na PF Foto: Tânia Rego/Agência Brasil O presidente é acusado de suposta tentativa de interferência na PF. (Foto: Tânia Rego/Agência Brasil) Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

O presidente da República, Jair Bolsonaro, repetiu nesta quarta-feira (13) que não falou a palavra “Polícia Federal” na reunião ministerial de 22 de abril, diferentemente do que afirmou o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) em depoimento na terça-feira (12).

O conteúdo da reunião é analisado no inquérito que tramita no STF (Supremo Tribunal Federal) para apurar suposta tentativa de Bolsonaro de interferir politicamente na PF. As acusações foram feitas pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro.

Ramos depôs nesta terça no âmbito do inquérito. “O Ramos se equivocou. Mas como é reunião, tem o vídeo. O Ramos, se ele falou isso, se equivocou”, disse Bolsonaro nesta quarta.

No depoimento de terça, questionado sobre a reunião, Ramos afirmou que “por duas vezes, ouviu o presidente da República reclamar da necessidade de ter mais dados de inteligência para a tomada de decisões e que, contudo, na reunião do dia 22 de abril, nominou os órgãos Abin, Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Militar dos Estados e, se outros foram mencionados, não se recorda”.

