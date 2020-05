Porto Alegre Santa Casa de Porto Alegre recebe Estação de Descontaminação contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

O CEO da Joape, João Henrique Schmidt dos Santos, e a gestora de projetos e captação da Santa Casa, Rosana Peres, com os pulverizadores da Estação de Descontaminação Foto: Beti Sefrin/Divulgação O CEO da Joape, João Henrique Schmidt dos Santos, e a gestora de projetos e captação da Santa Casa, Rosana Peres, com os pulverizadores da Estação de Descontaminação. (Foto: Beti Sefrin/Divulgação) Foto: Beti Sefrin/Divulgação

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre é o primeiro hospital do Rio Grande do Sul a contar com uma Estação de Descontaminação contra o coronavírus. O equipamento foi doado pela Joape, na manhã de ça-feira (12).

A entrega foi realizada para a gestora de projetos e captação do complexo hospitalar, Rosana Peres. Desenvolvida pelo Setor de Desenvolvimento e Inovações da empresa gaúcha, a Estação de Descontaminação consiste em uma câmara, com pulverizadores verticais de coluna que borrifam agentes químicos ou orgânicos certificados pela Anvisa em quem passar por eles.

Sem risco para humanos, os produtos utilizados são substâncias atóxicas usadas livremente na limpeza e descontaminação de hospitais, blocos cirúrgicos e indústrias de alimentos. A partir da passagem pela câmara, é possível reduzir em 99% a carga microbiana presente na superfície do corpo, roupas, sapatos e objetos.

Na Santa Casa, a Estação de Descontaminação ficará instalada na Central de Recebimentos. Com grande circulação de pessoas, o local recebe diariamente a entrega de produtos e equipamentos.

