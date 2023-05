Política Bolsonaro afirma que vai processar Lula por falas sobre mansão e mortes na pandemia

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











"Bolsonaro está em casa com o rabinho preso", disse Lula Foto: Wilson Dias/Agência Brasil "Bolsonaro está em casa com o rabinho preso", disse Lula. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil) Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou em vídeo divulgado em sua rede social nesta sexta-feira (12) que irá processar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após declarações dadas pelo petista. Lula afirmou que Bolsonaro teria uma mansão nos Estados Unidos no valor de US$ 8 milhões, em nome do seu ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid e que Bolsonaro está com o “rabinho preso”.

“Na próxima semana entrarei com duas ações contra Luiz Inácio Lula da Silva uma criminal e outra cível.”, disse Bolsonaro.

Durante evento em Salvador, Lula disse: “Acabaram de descobrir uma casa de US$ 8 milhões do ajudante de ordem do Bolsonaro. Certamente, uma casa de US$ 8 milhões não é para o ajudante de ordem. Certamente, é para o paladino da discórdia, para o paladino da ignorância, para o paladino do negacionismo”.

Em outro momento, o presidente disse que Jair Bolsonaro foi responsável por “300 milhões de mortes” de brasileiros durante a pandemia da Covid-19. O dado dito por Lula está incorreto. No dia 28 de março de 2023, o Ministério da Saúde contabilizou 700 mil mortes causadas pela doença.

“Dos 700 milhões (sic) de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões (sic) morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência, a medicina”, afirmou Lula.

“Agora ele está dentro de casa com o rabinho preso, está prestando depoimento. Ele vai saber o quão ruim foi para ele mentir durante o processo de governo. Até o cartão de vacina ele falsificou. Imagina que qualidade de presidente da República com uma pandemia matando 600 mil pessoas e ele falsificou seu cartão de vacina”, finalizou o petista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-afirma-que-vai-processar-lula-por-falas-sobre-mansao-e-mortes-na-pandemia/

Bolsonaro afirma que vai processar Lula por falas sobre mansão e mortes na pandemia

2023-05-12