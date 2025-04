Política Bolsonaro alfineta o pastor Silas Malafaia: “Não dá para fazer as coisas na base da pancada”

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Malafaia disse ver com bons olhos a declaração do ex-presidente e afirma que os dois tem "maturidade para discordarem". (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez críticas, nessa quinta-feira (10), ao comportamento de um de seus maiores aliados, o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que organizou todas as suas manifestações desde que deixou a presidência.

Em entrevista ao podcast “Direto de Brasília”, da Folha de Pernambuco, Bolsonaro foi questionado sobre as críticas recentes do pastor ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Ele iniciou sua fala fazendo elogios, destacando que grande parte do movimento realizado no último domingo se deve ao pastor. No entanto, reconheceu que o líder tem um comportamento mais impetuoso.

“Malafaia é duro com muita gente. O movimento em São Paulo, em grande parte, se deve a ele. Ele tem o seu comportamento, e eu, comparado ao Malafaia, sou bombeiro. Ele fica indignado com muita coisa.”

Em seguida, Bolsonaro afirmou que o pastor não “sabe como funciona o Parlamento” e tenta resolver as questões “na base da pancada”, o que, em sua avaliação, não dá certo.

“Malafaia é bastante verdadeiro e objetivo, mas ele não sabe como funciona o Parlamento, com todo respeito. É um líder evangélico, cristão, psicólogo, mas não teve a vivência que eu tive de 28 anos de Parlamento, 2 como vereador e 4 na presidência. Não dá para fazer as coisas na base da pancada. Explica a rosca e não vai chegar a lugar nenhum. Ele queria que se mantivesse as obstruções, mas obstrução tem limite.”

Ao jornal O Globo, Malafaia disse ver com bons olhos a declaração do ex-presidente e afirma que os dois tem “maturidade para discordarem”.

“Isso que Bolsonaro prova algumas coisas. Primeiro que ele é político, eu não sou. Segundo que não existe nada combinado entre eu e ele. Somos adultos e maduros até para discordar um do outro. Não achei nada demais ele discordar de meus posicionamentos. Acho ótima a palavra dele e continuo apoiando Bolsonaro 100%.”

Desde o último domingo, o pastor tem enfrentado Hugo Motta. Em seu discurso na Avenida Paulista, Malafaia afirmou que Motta tem tentado frear a pauta da anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro. Na terça-feira, ele fez um vídeo para as redes sociais acusando Motta de priorizar projetos que, supostamente, favoreceriam o Judiciário.

A postura de Malafaia diverge da adotada por Bolsonaro, que já expressou carinho pelo presidente da Casa e afirmou que ele se comprometeu a pautar com urgência a questão da anistia. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-alfineta-o-pastor-silas-malafaia-nao-da-para-fazer-as-coisas-na-base-da-pancada/

Bolsonaro alfineta o pastor Silas Malafaia: “Não dá para fazer as coisas na base da pancada”

2025-04-10