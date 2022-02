Política Bolsonaro assina projeto de lei que cria Plano Nacional do Desporto

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Texto será enviado ao Congresso Nacional. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Em solenidade no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quarta-feira (23) projeto de lei que cria o Plano Nacional do Desporto.

A iniciativa contribui para o aprimoramento das políticas públicas esportivas e para a redemocratização da prática do esporte, por meio da ampliação do acesso às atividades físicas no ambiente escolar e da promoção dos esportes de alto rendimento, desde as categorias de base.

Participaram do evento o ministro da Cidadania, João Roma, o secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Magalhães, e representantes de diversas entidades do esporte nacional, além de outros ministros e atletas como André Domingos, Maurren Maggi e Daniel Dias.

O velocista André Domingos, vencedor de duas medalhas olímpicas e quatro pan-americanos, elogiou o trabalho do secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Magalhães, e disse que, “no ano de 2021 foram feitas mais de 1.500 obras esportivas pelo nosso país, nos 26 estados, em várias cidades. [Foram] mais de seis mil atletas contemplados com a Bolsa Talento. A gente tem que tirar o chapéu”, concluiu.

