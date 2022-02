Acontece Box Brasil Play exibe série “Histórias de Carnaval”

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Parceria reforça compromisso da plataforma com o fomento da indústria audiovisual brasileira Foto: Divulgação / Box Brasil Play Foto: Divulgação / Box Brasil Play

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para os fãs de Carnaval ainda receosos em retornar aos bloquinhos, e para aqueles que preferem curtir a folia do sofá, a plataforma de streaming Box Brazil Play disponibilizou em seu catálogo a série de entrevistas “Histórias de Carnaval”.

Apresentado pela influenciadora digital Paloma Barbiezinha e pela cantora Ana Mameto, ambas fanáticas pela festa, na série são revelados os bastidores cheios de história, arte e música dos carnavais de Recife, Olinda e Salvador, em um grande encontro de memórias afetivas sobre a maior festa do mundo. Em cada um dos programas, cada cidade apresenta uma história que aconteceu no carnaval, com os temas Amizade, Família, Amor e Fãs.

SERVIÇO

Série : Histórias de Carnaval

Onde: plataforma Box Brazil Play

Duração: 4 episódios de aprox. 25 minutos

Classificação indicativa: Livre

SOBRE A BOX BRAZIL PLAY

A Box Brazil Play é a primeira plataforma multi-device (celulares, computadores smart tvs) com conteúdos VOD (vídeo on demand) exclusivamente focada em produções nacionais, com destaque para filmes de longa e curta metragem, séries, animações, documentários, shows, programas de entrevistas, esporte e jornalismo, conteúdo infantil, entre outros, além do sinal ao vivo, via streaming, de vários canais de TV brasileiros.

Também faz parte do grupo a Programadora Box Brazil, responsável pelos canais lineares disponíveis em TVs por assinatura brasileiras, como o Music Box Brazil, Travel Box Brazil, FashionTV e Prime Box Brazil, além dos canais BOOM TV para os países de Angola e Moçambique e do Canal Grêmio TV no AR, disponível na Plataforma Grêmio Play.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece