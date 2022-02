Acontece Grupo “Mulheres em ação” comemora 5 anos com evento dia 17 de março no The Place Moinhos, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os eventos são promovidos por Ali Klemt, comunicadora da TV Pampa, Géli Vida Leve, nutricionista e empreendedora e Lanzi Dolabela, advogada e fundadora da Via Absolutta Corretora de Seguros. Foto: Divulgação Os eventos são promovidos por Ali Klemt, comunicadora da TV Pampa, Géli Vida Leve, nutricionista e empreendedora e Lanzi Dolabela, advogada e fundadora da Via Absolutta Corretora de Seguros. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A sexta edição do “Mulheres em Ação”, evento de trocas de experiências e estímulo à conexão profissional e pessoal com o objetivo de gerar negócios e aprendizados, já tem data marcada: 17 de março.

Desde 2017, os encontros já reuniram mais de 400 mulheres empreendedoras da capital. Idealizados e promovidos pelas amigas Ali Klemt, apresentadora de tv e comunicadora da TV Pampa, Géli Vida Leve, nutricionista e empreendedora e Lanzi Dolabela, advogada e fundadora da Via Absolutta Corretora de Seguros, os eventos estimulam o poder realizador do feminino com foco em novas parcerias, trocas de vivências e inspiração mútua.

A proposta é oportunizar o dobro de vagas da última edição, desta forma será realizado no auditório do The Place Moinhos, das 14h às 19h, deixando o bairro Central Parque, onde se originou.

A Delegada Chefe de Polícia do RS, Nadine Anflor será a convidada especial e a psicóloga Fernanda Dalla Coletta fará dinâmicas de grupo. O público estimado é de 120 mulheres e as inscrições podem ser feitas neste link, no valor de R$100.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece