Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

Espaço de convivência e jogos. (Foto: Divulgação)

Um dos grandes desafios para as empresas, sejam elas pequenas ou grandes, é o de manter os colaboradores motivados em suas atividades. Para isso, é importante que gestores e líderes acompanhem as tendências de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas no mercado de trabalho. Profissionais que desempenham funções de liderança são fundamentais nesse processo, podendo interferir diretamente tanto para melhoras, quanto para pioras de desempenho da equipe.

Para Carmem Castro, professora dos Cursos de Negócios da FADERGS, um ambiente de trabalho agradável se estrutura em três pilares: comunicação, leveza e flexibilidade. Nas grandes empresas, por conta dos extensos quadros de pessoal, as mudanças podem ocorrer gradativamente, com início por departamentos ou áreas e expansão aos poucos.

“Uma boa liderança se atenta aos sinais. Quando não há motivação, o colaborador externaliza no comportamento. Antes da pandemia, já havia a tendência de as gestões olharem para o lado humano, agora, isso precisa ser uma realidade. Cada vez mais, líderes têm de dedicar seus tempos às relações e se tornarem presentes e zelosos pelas necessidades individuais”, afirma a professora dos Cursos de Negócios da FADERGS, Carmem Castro.

Algumas das orientações, como a mencionada acima, permanecem com o passar do tempo, mas novas dinâmicas surgem para se conquistar o objetivo de um bom clima organizacional. “Tornar o ambiente motivador é mais fácil do que se parece, não há fórmula mágica, envolve apenas estratégias simples de desconstrução de culturas nas quais a base está em gerir bem as pessoas. Desafiar os profissionais com tarefas diferentes e envolvê-los em projetos dos quais eles saibam da importância costuma gerar resultado. Bons líderes quebram a rotina e desafiam”, salienta Carmem.

De acordo com a professora, os principais desafios dos profissionais de RH estão em conectar os propósitos de cada um aos das empresas, fazer com que os trabalhadores notem suas relevâncias, identificar seus perfis e conhecê-los para que ajustes possam ser feitos. Caso isso aconteça fora de uma “caixinha de cargos”, o ambiente tende a ficar mais leve e, consequentemente, mais motivador. “Um elemento que costuma agradar é o da gameficação de tarefas ou dinâmicas. Jogos proporcionam interação entre diversos setores, ocasionando uma melhor integração e ambientes descontraídos, o que contribui para a produtividade”, acrescenta.

Entre as possibilidades de games, estão RPGs, álbuns de figurinhas sobre a história da empresa, jogos de tabuleiro e ambientes coletivos com atrações como sinuca, fla-flu e ping-pong. Tais medidas também contribuem para o terceiro item, a flexibilidade, que vai muito além de modelo de trabalho ou cumprimento de horários. “Flexibilidade não é só liberdade de local e horário. Tornar o ambiente informal também é uma boa medida de flexibilização. Um exemplo: por que tem que estar todo mundo vestido de maneira social? Deixar o colaborador confortável pode ser muito positivo e estimula a criatividade”, diz a especialista.

Para isso, outras possibilidades são reuniões temáticas, agendas de equipe para se conversar sobre outros assuntos e coffees especiais, momentos sem rigor de formalidade que deixam a empresa descontraída e autêntica . “Todas as medidas, juntas, além de não envolverem investimentos financeiros, contribuem para que as pessoas se sintam bem em seus empregos”, conclui Carmem Castro.

