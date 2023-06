Política Bolsonaro avalia “alternativas” para o caso de se tornar inelegível

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

No próximo dia 22, o TSE vai julgar a ação sobre falas do ex-presidente em relação ao sistema eleitoral brasileiro. (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro revelou que busca alternativas para caso fique inelegível. No próximo dia 22, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai julgar a ação sobre falas do ex-mandatário em relação ao sistema eleitoral brasileiro durante uma reunião com embaixadores de outros países no ano passado.

No evento de filiação de Marcelo Queiroga ao PL, partido pelo qual o ex-ministro vai disputar a prefeitura de João Pessoa (PB) nas eleições municipais de 2024, Bolsonaro disse que vai ter uma missão difícil e que não adianta ter uma “excelente bancada” pelo Brasil se a política nacional “vai para outro lado”. “Sabemos como é a política brasileira, assim como sabemos como é a Justiça. Então estamos nos preparando para o que acontecer”, frisou.

Ao lado de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e de parlamentares da sigla, o ex-presidente ainda comentou que pode contribuir para o País.

“A vida de qualquer candidato, qualquer cargo de Executivo, não é fácil. Contribuí para o País e posso contribuir ainda. Ninguém vai mudar a nossa maneira de agir por causa que possivelmente alguns poucos queiram na marra manter ou trabalhar por um regime que não deu certo em lugar nenhum no mundo”, acrescentou.

Julgamento

O julgamento poderá se estender pelas sessões dos dias 27 e 29 de junho para concluir a votação sobre o tema, além da possibilidade de que algum ministro peça vista, adiando a decisão final. Os magistrados irão se debruçar sobre o relatório entregue aos integrantes da corte pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, no começo do mês.

Na denúncia, o ex-presidente é acusado de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação, pelo uso da TV Brasil, canal estatal, para transmitir a reunião com os embaixadores.

O parecer apresentado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) pede a inelegibilidade de Bolsonaro. No documento, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, defende que o abuso de poder político está “positivado” por entender que “todo o evento foi montado para que o pronunciamento se revelasse como manifestação do Presidente da República, chefe de Estado, daí a chamada de embaixadores estrangeiros e o ambiente oficial em que a reunião ocorreu”.

Ao todo, os sete juízes titulares do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vão participar do julgamento. Além do presidente da Corte, Alexandre de Moraes, compõem o plenário os magistrados Benedito Gonçalves, Cármen Lúcia, Sergio Silveira Banhos, Carlos Horbach, e Raul Araújo Filho. A última posição, antes ocupada pelo ministro Ricardo Lewandowski que se aposentou em abril, deverá passar para o Kassio Nunes Marques, o ministro substituto que tomou posse há mais tempo na Corte, em agosto de 2021.

