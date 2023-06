Política Governo Bolsonaro gastou R$ 450 mil em campanha com influenciadoras digitais

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

Influenciadoras como Thais Fersoza (E), Flávia Pavanelli (C) e Nina Screts (D), receberam juntas cachês de mais de R$ 168 mil. (Foto: Reprodução)

Uma campanha com foco no enfrentamento à violência contra a mulher pagou R$ 449 mil para dez influenciadoras durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com informações do jornal Metrópoles obtidas via Lei de Acesso à Informação, o valor foi desembolsado para que elas publicassem stories no Instagram, recurso que tem a duração de apenas 24 horas.

Ao todo, foram feitas 55 postagens de “curta duração”. Entre as influenciadoras contratadas para o projeto, estão a criadora de conteúdo Nina Secrets, a atriz Thais Fersoza, casada com o cantor Michel Teló, e a modelo Andressa Suita, casada com o cantor Gusttavo Lima, além de Flávia Pavanelli e da maquiadora Mari Maria.

Atualmente, o recurso Instagram Stories permite publicações de até 1 minuto. Na época da campanha, no entanto, a ferramenta permitia postagens de apenas 15 segundos. É possível deixar o conteúdo disponível além das 24 horas por meio dos destaques no perfil, mas a opção foi escolhida apenas pela criadora de conteúdo Nina Secrets, de acordo com a Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Confira as influenciadoras e os valores pagos pelo governo Bolsonaro:

Andressa Suita: R$ 70.000,00 por sete stories no Instagram;

Fabiola Melo: R$ 42.900,00 por um storie no Instagram e um vídeo no YouTube;

Flávia Pavanelli: R$ 42.900,00 por quatro stories no Instagram e dois posts no Twitter;

Juliana Goes: R$ 18.750,00 por sete stories no Instagram;

Mari Maria: R$ 48.600,00 por quatro stories no Instagram e um vídeo no YouTube;

Mariana Felício: R$ 5.952,40 por sete stories no Instagram;

Nina Secrets: R$ 35.000,00 por sete stories no Instagram;

Shantal Verdelho: R$ 28.600,00 por sete stories no Instagram;

Taciele Alcolea: R$ 64.300,00 por quatro stories no Instagram e um vídeo no YouTube;

Thais Fersoza: R$ 92.000,00 por sete stories no Instagram.

Por meio da assessoria, Thais Fersoza informou que a campanha não teve nenhuma relação com partido político ou com qualquer governante e que aceitou a proposta por ser uma campanha totalmente voltada para alertar sobre a violência contra a mulher.

Já Shantal Verdelho, também via assessoria, declarou que a comunicação “teve como objetivo influenciar mais mulheres a denunciarem abusos e maus tratos” e que “não há razão para voltar nesse assunto”.

As demais influenciadoras ainda não haviam se pronunciaram sobre o assunto.

