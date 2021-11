Política Bolsonaro chega a Dubai, primeira parada de viagem ao Oriente Médio

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2021

Previsão para este sábado é visita à exposição universal Expo 2020 e reunião com o primeiro-ministro dos Emirados Árabes

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou neste sábado (13) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, primeira parada de uma viagem de uma semana pelo Oriente Médio para visitar três países até dia 18 — além dos Emirados (Dubai e Abu Dhabi), Bahrein (a capital Manama) e Catar (Doha).

Bolsonaro chegou ao hotel por volta das 13h30 (06h30, no horário de Brasília), acompanhado da primeira-dama Michelle e dos filhos Flávio e Eduardo Bolsonaro – senador e deputado federal, respectivamente. Nenhum deles quis falar com a imprensa. O presidente usava máscara na chegada ao hotel, diferentemente da conduta adotada em solo brasileiro.

Também compõem a comitiva os ministros Paulo Guedes (Economia), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Braga Netto (Defesa) e Carlos França (Relações Exteriores) e os secretários Flávio Rocha (Assuntos Estratégicos) e Mário Frias (Cultura).

Os ministros Gilson Machado (Turismo) e Bento Albuquerque (Minas e Energia) chegaram antes e já aguardavam o presidente no hotel. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social informou que Bolsonaro foi recebido no aeroporto de Dubai “com honras militares simplificadas e recebeu os cumprimentos do Embaixador do Brasil em Abu Dhabi, Embaixador Fernando Luís Lemos Igreja e do Ministro de Estado para Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicativos de Trabalho Remoto, Omar bin Sultan Al Olama”.

O presidente publicou em rede social um vídeo no qual aparece descendo do avião ao lado de Michelle Bolsonaro – ambos de máscara. Na tarde deste sábado (manhã no Brasil em razão da diferença de fuso horário), Bolsonaro tem previsão de ir à Expo 2020, a exposição universal, que na edição deste ano ocorre em Dubai (leia mais abaixo).

O presidente também deve ter uma reunião bilateral com o primeiro-ministro dos Emirados Árabes e emir de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Antes da chegada de Bolsonaro, Gilson Machado afirmou aos jornalistas brasileiros em frente ao hotel que o Brasil quer aproveitar a Expo 2020 para incentivar a visita de turistas estrangeiros ao país.

Segundo o ministro do Turismo, o pavilhão do Brasil recebeu até o momento mais de 355 mil visitantes. “A gente precisa aumentar a conectividade do Brasil com o mundo. O Brasil recebe muito pouco turista internacional, 6 milhões de turistas apenas. Dubai recebe quase quatro vezes mais do que o Brasil”, disse. O ministro declarou que o governo trabalha para tentar reduzir o preço das passagens aéreas.

Agenda

No domingo (14), Bolsonaro deve se reunir com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, durante a Dubai Air Show, uma das maiores feiras de aviação do mundo. O presidente participará da abertura do evento e passará pelos pavilhões do Brasil e da Embraer.

Ainda no domingo, Bolsonaro tem a previsão de uma rápida passagem por Abu Dhabi, capital do país, para visitar uma unidade da empresa de alimentos BRF. Na segunda-feira (15) pela manhã, Bolsonaro discursará na abertura de um fórum de investimentos.

