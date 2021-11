Inter De olho no G6 do Campeonato Brasileiro, Inter recebe o Athletico-PR na noite deste sábado

13 de novembro de 2021

Colorado encerrou a preparação na tarde desta sexta-feira. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter enfrenta às 19h deste sábado (13) o Athletico-PR no estádio Beira-Rio, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em sétimo lugar na tabela (44 pontos), o time gaúcho pode ingressar no G6 (grupo de classificação direta para a Copa Libertadores da América).

Para isso, precisa vencer o duelo contra a equipe paranaense (nona colocada, com 9 pontos) e conte com uma derrota do Corinthians (em sexto, com 47 pontos) para o Cuiabá-MT – o jogo será realizado logo mais, às 21h.

A preparação para o confronto foi encerrada na tarde desta sexta-feira (12), no centro de treinamentos do Parque Gigante. Sem tempo para descanso, os atletas realizaram atividades mais leves.

Sob o comando de Diego Aguirre, o elenco foi submetido a um trabalho técnico com parte do grupo no gramado em uma sessão de futevôlei, depois um trabalho específico de finalizações. O restante da turma passou por exercícios físicos na academia e correu ao redor do campo.

Desfalques e retornos

O técnico uruguaio não adiantou a escalação que estará em campo no momento do apito inicial. Mas já se sabe os desfalques: o atacante Yuri Alberto (suspenso pelo terceiro cartão amarelo), o meia Boschilia (que necessita de um trabalho de reequilíbrio muscular), o goleiro Daniel e o meia Taison (lesionados).

Em compensação, o lateral Saravia e o volante Patrick estão novamente à disposição, após cumprirem suspensão. O mesmo vale para o lateral Moisés, recuperado de contusão.

