Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre visita pontos críticos da noite no bairro Cidade Baixa

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2021

Sebastião Melo e equipe percorreram principais pontos boêmios da região. (Foto: Mateus Raugust/PMPA)

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, acompanhou na noite desta sexta-feira (12) a ação integrada de órgãos de segurança pública no bairro Cidade Baixa. A operação começou pela esquina da Rua da República com José do Patrocínio e prosseguiu por outros locais de movimentação boêmia, sobretudo onde costuma haver perturbação do sossego em frente a bares.

Ele aproveitou para conversar com moradores e comerciantes sobre necessidades e preocupações no que se refere a aspectos como segurança e boa convivência. Também anunciou para as 17h de terça-feira (16), em seu gabinete, uma reunião para avançar no assunto com representantes da comunidade – vereadores e membros do Ministério Público devem participar.

“Tivemos um excelente diálogo”, declarou o chefe do Executivo municipal. “A Cidade Baixa é um espaço importante para a vida e a cultura de Porto Alegre. Nosso esforço é fortalecer a conscientização pela boa convivência, para que todos possam se divertir, morar e trabalhar com liberdade e responsabilidade.”

Presença constante

A ação integrada tem por base um esforço concentrado que se realiza todos os fins de semana, fiscalizando e combatendo uma série de problemas. Dentre os mais frequentes estão o ruído excessivo, atuação irregular de estabelecimentos e descumprimento de protocolos de prevenção ao contágio por coronavírus, além da imprudência no trânsito.

Normalmente, as operações envolvem equipes da Guarda Municipal, Diretoria de Fiscalização, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Corpo de Bombeiros e Brigada Militar (BM). Nas edições mais recentes contou, ainda, com a participação de servidores da Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias (IGP).

“Nos dois últimos finais de semana, convidamos algumas autoridades para que, presenciando a rotina noturna dos locais, possam melhor entender a realidade enfrentada e encontrar, de forma conjunta, soluções adequadas”, ressalta o secretário municipal de Segurança, Mário Ikeda.

Policial baleado

Por volta das 21h da última segunda-feira (8), a Cidade Baixa foi cenário de um incidente que quase custou a vida de um policial da Brigada Militar em momento de folga. Ele estacionava o seu carro particular na rua Lima e Silva para visitar amigos quando acabou baleado na nuca por um assaltante que queria o seu veículo.

A tentativa de latrocínio (roubo com morte) foi cometida próximo à esquina com a Rua da República, ponto que costuma reunir dezenas ou mesmo centenas de pessoas a cada noite. Tudo indica que o criminoso – que possui diversos antecedentes – disparou ao perceber uma pistola na cintura da vítima.

Uma turma de PMs participava de confraternização em um bar a poucos metros do local do ataque saíram em perseguição ao homem, que acabou capturado em seguida.

Atendido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o policial foi encaminhado consciente ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Menos de dois dias depois, ele foi transferido para o Hospital da Brigada Militar, onde deve permanecer por tempo indeterminado. O seu estado é considerado estável.

(Marcello Campos)

