Bolsonaro chega ao Guarujá para dias de descanso antes das festas de fim de ano

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2021

Bolsonaro fez passeio de lancha com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, neste sábado (18) (Foto: Reprodução/Instagram)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um passeio de lancha em Guarujá, no litoral de São Paulo, na manhã deste sábado (18). Ele chegou na cidade no início da noite de sexta (17). O presidente deve ficar na cidade até a próxima semana. Não há agenda oficial.

Bolsonaro está hospedado no Forte dos Andradas, instalação militar que tem utilizado sempre que vem à região. Por volta das 9h, a comitiva dele saiu da fortaleza, mas Bolsonaro seguiu em uma lancha da Marinha do Brasil.

Na embarcação, ele teve a companhia do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães e de Max Guilherme, assessor especial do presidente. Os dois postaram fotos com Bolsonaro durante o passeio e pararam para uma pescaria.

Após o passeio, o presidente almoçou e retornou com a comitiva para o Forte dos Andradas, no início da tarde.

Durante a noite, o presidente voltou a sair e participou de um culto na Assembleia de Deus, localizada em Vicente de Carvalho, Guarujá. No local, discursou para os fiéis e apoiadores. O culto teve início às 18h.

Esta é a décima visita de Jair Bolsonaro à Baixada Santista como presidente. Em 2019, ele visitou a região durante os feriados de Páscoa e da Proclamação da República.

Em janeiro de 2020, o presidente esteve durante cinco dias na região, quando também participou da inauguração do Pronto Socorro da Santa Casa de Santos. Durante o carnaval do mesmo ano, Bolsonaro ficou hospedado no Forte dos Andradas, em Guarujá.

Em setembro de 2020, o presidente ganhou o título de cidadão vicentino e visitou a Ponte dos Barreiros, em São Vicente. Bolsonaro também visitou a região durante os feriados de Nossa Senhora Aparecida e de Finados no ano passado.

No Réveillon de 2021, o presidente esteve novamente em Guarujá. Neste período de descanso no litoral, ele participou do jogo beneficente “Natal Sem Fome”, na Vila Belmiro, em Santos. Também esteve na Praia do Canto do Forte, em Praia Grande, e ainda foi ao enterro de um policial militar que morreu ao tentar salvar crianças de afogamento.

Em outubro deste ano, o presidente passou o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida na cidade. Ele visitou as cidades de Santos, Praia Grande e Peruíbe. Na ocasião, ele foi multado por não utilizar máscara.

Durante a visita do presidente em outubro, uma equipe de jornalistas da TV Tribuna, afiliada da Rede Globo, foi ofendida por um apoiador de Jair Bolsonaro, em Guarujá. Além disso, o homem, identificado como Armando Izzo, chegou a bater na câmera de um repórter cinematográfico, que conseguiu gravar toda a ação.

