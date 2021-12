Política Veículo ultrapassa bloqueio de segurança no Palácio do Jaburu, em Brasília

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2021

Invasor estava visivelmente embriagado ao invadir a área. (Foto: Divulgação/PR)

Um veículo ultrapassou o bloqueio de segurança do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República, em Brasília, na madrugada deste sábado (18), segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom).

A Secom informou que “por volta de 1h30 deste sábado (18), um veículo, em velocidade incompatível com o perímetro de segurança e na contramão, ultrapassou o bloqueio de segurança do Palácio do Jaburu, sem autorização. Imediatamente, os sentinelas adotaram os procedimentos padrão de alerta e de segurança, os quais não foram respeitados pelo condutor. O deslocamento do veículo foi interrompido após ser atingido com um disparo no pneu. Policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar foram acionados e constataram que o motorista estava visivelmente embriagado. A equipe o conduziu ao IML e à delegacia de Polícia Federal para os procedimentos de autuação.”

Localizado ao longo da Via Presidencial, entre os Palácios do Planalto e Alvorada, o Palácio do Jaburu está no nível topográfico do Lago Paranoá, ocupando um terreno de 190 mil metros quadrados.

Jaburu

O Palácio do Jaburu, designado como a residência oficial do vice-presidente do Brasil, fica às margens do lago Paranoá, diante da Lagoa do Jaburu, do qual herdou o nome.

O palácio foi projetado por Oscar Niemeyer em 1973, tendo sido ocupado pela primeira vez em 1977. Diferente da residência do presidente, o Palácio da Alvorada, que é bem maior e preza pela monumentalidade, o Jaburu remete a uma casa mais intimista e privativa, não tendo grandes salões e valorizando a parte externa, mas ainda com as características da arquitetura moderna típicas de seu arquiteto.

Assim como outras obras de Niemeyer em Brasília, é tombado como Patrimônio Cultural pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Desde sua abertura, foi usado pelos vices, exceto por um curto período entre 1985 e 1990. Michel Temer continuou a usar o palácio inclusive quando se tornou presidente. Atualmente é ocupado pelo general da reserva do Exército Brasileiro, Hamilton Mourão, que é o atual vice-presidente do Brasil desde 2019.

A principal característica do Palácio e o que o diferencia, fundamentalmente, de outros, como o Alvorada, é o fato de ser uma construção exclusivamente destinada a moradia. Os seus 4.283 metros quadrados privilegiam mais a área externa, com generosas varandas, do que as áreas comuns, como os salões, cujas dimensões se aproximam das de outras residências e não dos palácios tradicionais.

O grande pátio interno, ajardinado, se prolongando desde a sala e se estendendo até a lagoa do Jaburu, com piscina e um pequeno embarcadouro, é o destaque do projeto, na opinião do próprio Niemeyer.

