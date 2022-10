Política Bolsonaro vota em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Candidato à reeleição chegou antes das 8h no local de votação Foto: Reprodução Candidato à reeleição chegou antes das 8h no local de votação. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), já votou no segundo turno das eleições 2022. Ele chegou ao local de votação, a Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ainda antes das 8h neste domingo (30).

Vestindo uma camiseta amarela com a palavra “Brasil”, o candidato foi à urna e registrou o voto às 8h01min. Após a votação, Bolsonaro voltou a ser perguntado pela imprensa se respeitaria o resultado das eleições. O candidato sinalizou que sim com a cabeça e logo depois saiu ao encontro de apoiadores para tirar fotos.

No início da manhã, homens da Polícia do Exército e cães farejadores fizeram varredura no local. Neste sábado (29), o candidato esteve em Belo Horizonte e seguiu em carro aberto pelas ruas da cidade até a região do Barreiro, uma das mais populosas da capital mineira.

O candidato à reeleição estava acompanhado do vice na chapa dele, Braga Netto, do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema do Partido Novo, e de outras lideranças locais. Neste segundo turno, mais de 156 milhões de eleitores brasileiros aptos a votar em todo o país e no exterior devem retornar às urnas.

