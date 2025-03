Política Bolsonaro compara julgamento de denúncia com jogo entre Brasil e Argentina

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

O STF deu início à primeira de três sessões previstas para a análise da denúncia da PGR. Foto: Antonio Augusto/STF O STF deu início à primeira de três sessões previstas para a análise da denúncia da PGR. (Foto: Antonio Augusto/STF) Foto: Antonio Augusto/STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma analogia entre o jogo de futebol desta terça-feira (25), entre Brasil e Argentina, e o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) que pode torná-lo réu.

Em sua conta no X, antigo Twitter, Bolsonaro disse que está torcendo pela Seleção Brasileira e declarou que, no caso dele, o juiz “apita contra antes mesmo do jogo começar”.

“Brasil e Argentina em campo hoje às 21h no Monumental de Núñez. Vamos torcer pelos nossos garotos voltarem com a vitória. Já no meu caso, o juiz apita contra antes mesmo do jogo começar… e ainda é o VAR, o bandeirinha, o técnico e o artilheiro do time adversário; tudo numa pessoa só”, afirmou na postagem.

O ex-mandatário chegou de surpresa ao STF nesta terça-feira, momentos antes do início do julgamento da denúncia do plano de golpe. Bolsonaro adentrou à Primeira Turma— que julga se acata a acusação e torna os denunciados réus — e se sentou ao lado de seus advogados, na primeira fila, para acompanhar a sessão.

O STF deu início à primeira de três sessões previstas para a análise da denúncia da PGR contra oito acusados por tentativa de golpe de Estado em 2022. Entre os implicados, está o ex-presidente.

A Primeira Turma é formada pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Luiz Fux.

Esse primeiro julgamento (núcleo 1), considerado o mais relevante por incluir os supostos líderes da organização criminosa, contará com os ex-ministros Walter Braga Netto (Casa Civil), Anderson Torres (Justiça), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) também.

A análise teve início nesta manhã e deve se encerrar na quarta-feira (26), caso seja necessário mais tempo de deliberação.

Saiba quem são todos os julgados:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro;

Walter Braga Netto, general que foi ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, além de ter sido candidato a vice-presidente em 2022;

Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Bolsonaro;

Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro;

Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro.

Bolsonaro compara julgamento de denúncia com jogo entre Brasil e Argentina

