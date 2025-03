Colunistas Bolsonaro confia na aprovação da Anistia para os acusados do 8 de Janeiro

Por Flavio Pereira | 17 de março de 2025

Jair Bolsonaro almoçou na sua residência, com o deputado federal Luciano Zucco para definir estratégia de votação do PL da anistia.(Foto: Apolos Paz/Divulgação)

A defesa do projeto de anistia ficou em destaque nas manifestações durante o ato realizado neste domingo no Rio de Janeiro com a presença de lideranças políticas de rodo o país. O ex-presidente Jair Bolsonaro, durante cerca de 40 minutos defendeu a anistia para os acusados do 8 de Janeiro, a deu ênfase à defesa das mulheres, citando, nominalmente, várias mulheres que encontram-se recolhidas no sistema prisional.

Jair Bolsonaro confiante: “anistia será aprovada”.

Jair Bolsonaro manifestou confiança na aprovação do projeto de anistia dos réus do 8 de Janeiro e ainda alertou para a necessidade de enfrentar a perseguição política a ele e seus seguidores em nome da democracia e da liberdade no Brasil. O ex-presidente também chamou a atenção para o que citou como perseguição. “Eu jamais podia imaginar que teríamos refugiados brasileiros mundo afora, até poucos anos a gente não sonhava em passar por uma situação como essa”.

Bolsonaro e Zucco almoçam e tratam da estratégia para votar o PL da Anistia

Após o evento em Copacabana, Bolsonaro e Zucco saíram juntos para a residência do ex-presidente na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Único líder gaúcho convidado para o almoço na residência de Bolsonaro, Zucco discutiu o alinhamento das próximas ações no Congresso, especialmente a articulação para a apresentação do requerimento de urgência que pretende levar o PL da Anistia diretamente ao plenário. A movimentação de Bolsonaro e seus aliados demonstra que a anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro continua sendo uma das principais pautas da direita brasileira.

Pedido de urgência para Anistia será protocolado quinta-feira

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ) confirmou que vai protocolar um pedido de urgência para a tramitação do projeto de lei da anistia. Esse pedido será apresentado na quinta-feira (20) na reunião semanal do colégio de líderes da Câmara. Sóstenes disse que a quantidade de assinaturas a favor do projeto vai causar “surpresa”.

Próximo ato será em São Paulo: 6 de abril

O evento de ontem foi a quarta grande manifestação organizada por Bolsonaro e Malafaia contra as prisões e condenações do 8 de Janeiro. Em 2024, houve protestos na Avenida Paulista (25 de fevereiro), Copacabana (21 de abril) e novamente na Paulista (7 de setembro). O próximo está marcado para 6 de abril de 2025, em São Paulo.

Jogada ensaiada: liberação de recursos para o MST, e terras na Venezuela

Em dois momentos coordenados, o governo Lula liberou R$ 650 milhões para o MST, organização sem personalidade jurídica, acusada pelo cometimento de vários crimes, e ao mesmo tempo o narco-ditador da Venezuela, Nicolas Maduro anunciou a criação da “Pátria Grande do Sul” segundo ele, “para incentivar a produção agroecológica. O chavista anunciou ainda a entrega de terras confiscadas de proprietários rurais daquele país, ao MST. São 180 mil hectares como parte de um “projeto cooperativo, humano dirigido por movimentos camponeses alternativos do mundo inteiro” em parceria com indígenas e militares.

Itamaraty confirma acordo entre Brasil e Venezuela

O governo Lula firmou com o governo do narco-ditador Nicolas Maduro um acordo. O ato foi confirmado pelo Ministério das Relações Exteriores, mencionando que “o memorando de entendimento entre Brasil e Venezuela, publicado no Diário Oficial da União em 12/03/2025, representa intenção dos dois governos de explorar intercâmbios nas áreas da agricultura, da pecuária, da soberania e segurança alimentar e nutricional.”

Presidente da Farsul, Gedeão Pereira sobre apoio venezuelano ao MST: “Demagogia pura da esquerda”.

O presidente da Farsul (Federação da Agricultura do RS), Gedeão Pereira, manifestou-se sobre estes fatos. Em comentário enviado ao colunista, Gedeão avaliou:

– O MST é um desastre em qualquer lugar do mundo, mas como a Venezuela já está destruída mesmo, melhor eles lá do que aqui, embora não deseje este mal para um povo que já está muito sofrido. Tudo isso é demagogia pura da esquerda”, afirma.

