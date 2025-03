Bruno Laux Brigada Militar recebe blindados e armamento do Exército doados ao RS

Por Bruno Laux | 17 de março de 2025

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Blindados para o RS

O Exército Brasileiro realiza nesta segunda-feira a entrega de seis veículos blindados Urutu e 20 fuzis para a Brigada Militar, em uma cerimônia no Comando Militar do Sul, em Porto Alegre. Os equipamentos serão doados ao RS por articulação do deputado Gustavo Victorino (Republicanos), que há mais de um ano vem articulando o repasse das viaturas para o Estado. O parlamentar afirma que o incremento de veículos e equipamentos visa contribuir para as ações das forças de segurança no combate à criminalidade, assim como nos casos de desastres climatológicos, “por tratar-se de veículos multiuso, que podem se impulsionar na água, com alto alcance em áreas de difícil acesso”.

Fórum Democrático

O presidente do Parlamento gaúcho, Pepe Vargas (PT), conduzirá nesta segunda-feira a instalação do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional para a gestão 2025/2026. Ao lado do diretor do grupo, Ronaldo Zülke, o deputado dará início aos trabalhos do núcleo, que neste ano terá como tema principal de discussões o “Pacto RS 25, o crescimento sustentável é agora”, que pauta a gestão de Pepe à frente da Assembleia. Contando com 82 inscrições de organizações da sociedade civil na atual edição, o fórum representa um espaço de participação popular destinado à promoção do diálogo entre a sociedade civil, o poder público e setores produtivos.

Concessionárias em fiscalização

Por articulação do deputado Edivilson Brum (MDB), a Assembleia gaúcha instala nesta terça-feira a Frente Parlamentar para tratar da atuação das Concessionárias de Energia Elétrica CEEE Equatorial e Rio Grande Energia. A criação do grupo visa dar continuidade ao trabalho da Comissão Especial instituída na Casa para apurar uma série de problemas atribuídos à atuação das entidades no RS, relacionados à falta de energia elétrica e à demora no seu restabelecimento em diferentes regiões gaúchas. “Não é segredo que os problemas da falta de energia elétrica e seus efeitos têm trazido prejuízos à sociedade, afetando a economia como um todo e gerando insegurança no campo e na cidade. Assim, vislumbramos que este fórum deva continuar acompanhando todos os processos de solução daquilo que foi justamente apontado pela Comissão Especial”, destaca Brum.

Igualdade e cuidados

Em meio à programação do Mês da Mulher, a deputada Sofia Cavedon (PT) promove na manhã de hoje (17) o “Seminário Estadual: A política nacional de cuidados e os desafios para alcançar a igualdade de direitos entre homens e mulheres”. O encontro abordará, sob a ótica das múltiplas desigualdades existentes e do cenário em que mulheres são sobrecarregadas com este tipo de trabalho, a política instituída pelo governo Lula em dezembro de 2024, que visa garantir o direito ao cuidado de qualidade para quem precisa, além de valorizar o trabalho de quem cuida. Sofia relata que dados do IBGE apontam que mulheres dedicam cerca de 21,3 horas semanais para afazeres domésticos e de cuidado de pessoas, enquanto a população masculina investe apenas 11,7 horas.

Doação de alimentos

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vota nesta terça-feira o projeto do senador Giordano (MDB-SP) que estabelece regras para a doação de alimentos por empresas a entidades sem fins lucrativos. A medida, que conta com parecer favorável da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), visa incentivar as empresas que se dedicam à produção, comercialização ou processamento de alimentos a realizar repasses do gênero, contribuindo com o que o parlamentar chama de “transformação social mais ampla”. O texto determina que somente alimentos que atendam às normas sanitárias poderão ser doados, incluindo aqueles que perderam a condição de comercialização, mas que podem ser consumidos de forma segura.

