Flávio Pereira Bolsonaro critica “governadores que quebraram seus Estados e agora querem auxílio emergencial indefinido”

Por Flavio Pereira | 3 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











Presidente Jair Bolsonaro criticou pressão de governadores que fecharam a economia e querem ampliação do auxilio emergencial. (Foto Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O abre e fecha, e o isolamento inútil foram mais uma vez temas da fala de ontem do presidente Jair Bolsonaro. Após um passeio de moto, Bolsonaro foi até uma padaria no Lago Norte em Brasília e aproveitou para criticar a intenção de alguns governadores, que começam a pressionar para que o auxilio emergencial do Governo Federal seja mantido por tempo indeterminado: “Quando é que a economia vai voltar a normalidade? Eu sempre falei que era a vida e emprego, e me baixaram o cacete o tempo todo. Me chamaram até, alguns órgãos da imprensa, de genocida. Precisa entrevistar o pequeno empresário, o comerciante. Os informais foram dizimados. Estes mesmos governadores que vocês sabem que quebraram os estados, agora estão defendendo o auxilio emergencial indefinido, de forma permanente. Só que por mês, são 50 bilhões de reais. Vão arrebentar com a economia do Brasil”.

Em Caxias do Sul, Justiça rejeita pedido do MP e mantém comércio e serviços abertos

Em Caxias do Sul (500 mil habitantes), segunda maior cidade gaúcha depois de Porto Alegre, o juiz plantonista Rudolf Carlos Reitz, em despacho emitido no sábado, não acolheu pedido do Ministério Público Estadual pela suspensão do decreto municipal de Caxias do Sul que reduz as restrições dos setores econômicos, com destaque para o funcionamento de comércio e restaurantes, nas medidas do controvertido distanciamento controlado para enfrentamento ao coronavírus. Com isso, foi mantida a reabertura prevista no decreto, com limitações, do comércio, shoppings e restaurantes da cidade nesta segunda-feira. O município tem prazo de 72 horas para se manifestar sobre a adoção de medidas que não obedecem às recomendadas pelo Governo do Estado.

Diretor do Laboratório de Yale: “Médicos deveriam prescrever a hidroxicloroquina para salvar vidas”

O professor e diretor do laboratório de epidemiologia de câncer molecular de Yale, Harvey Risch, escreveu, em artigo na revista Newsweek, que a hidroxicloroquina é a chave para derrotar a Covid-19 e que os médicos deveriam prescrevê-la amplamente para salvar vidas de milhares de pacientes.

Risch garante que os dados existentes apoiam totalmente a utilização do medicamento: “Quando esse remédio tão barato é administrado muito cedo no curso da doença, antes que o vírus tenha tido tempo de se multiplicar além do controle, se mostra altamente eficaz”.

China conta com partidos de esquerda para liberar taxa sobre calçados

Se cair a chamada medida antidumping que termina em março do próximo ano, a indústria calçadista brasileira será dizimada pelos calçados chineses. No caso do Rio Grande do Sul, polo calçadista, os prejuízos seriam ainda maiores que os já causados pelas demissões em virtude da pandemia. O setor calçadista pressiona o Governo Federal para renovar a medida. Caso contrário, as mercadorias importadas entrarão no Brasil com preços inferiores aos do mercado por conta dos baixíssimos custos de produção na China. Segundo a Abicalçados (Associação Brasileira das Indústrias de Calçados), cada calçado comprado da China, recebe no Brasil uma sobretaxa de US$ 10,22 como forma de defesa comercial, e uma tarifa de importação. A diplomacia chinesa, por sua vez, tem mobilizado governadores e bancadas dos partidos de esquerda no Congresso, para que a sobretaxa seja derrubada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira