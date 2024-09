Brasil Bolsonaro critica Marçal e diz que entende Datena por dar cadeirada em debate

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











“Usar um episódio desse da cadeirada, que ele provocou, para buscar se comparar comigo e Trump para conseguir o poder é lamentável”, disse Bolsonaro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma semana depois de Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo Pablo, levar uma “cadeirada” durante um debate, Jair Bolsonaro lamentou o ocorrido. Em vídeo divulgado nessa sexta-feira (20), o ex-presidente condena a postura de José Luiz Datena (PSDB), autor da cadeirada. Avaliou, no entanto, que Marçal provocou o apresentador até o limite.

“Por ocasião de um debate aí em São Paulo, dois candidatos se desentenderam. Um provocou o outro no limite. O provocado não resistindo foi pra cima do outro e deu-lhe uma cadeirada. Condeno a cadeirada, condeno a provocação também feita de forma vil”, disse Bolsonaro.

O ex-presidente aproveitou para também criticar a postura do empresário após o ocorrido. Marçal chegou a comparar a situação dele com o atentado contra Donald Trump e com a facada sofrida por Bolsonaro na campanha de 2018.

“Há uma diferença muito grande entre a cadeirada, que ele sabia que estava provocando, ele viu a tua frente um possível agressor, daquela de Juiz de Fora. Eu não conhecia o Adélio Bispo, nunca tinha ouvido falar dele, ele se aproximou de mim e deu uma facada”, afirmou o ex-presidente.

“Usar um episódio desse da cadeirada, que ele provocou, para buscar se comparar comigo e Trump para conseguir o poder é lamentável”, complementou. O conteúdo já circula em listas de transmissão de aliados que vinham pressionando por um posicionamento do ex-presidente.

O episódio brasileiro aconteceu em 6 de setembro de 2018 na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Durante um evento de campanha à Presidência, Bolsonaro era carregado por uma multidão de apoiadores quando Adélio Bispo de Oliveira se aproximou e esfaqueou o político no abdômen.

O candidato — que meses depois seria eleito presidente do Brasil — teve uma grave hemorragia e precisou ser submetido a uma série de cirurgias. Bispo de Oliveira foi preso no próprio local do atentado, e uma investigação feita pela polícia concluiu que ele agiu sozinho, sem nenhum mandante por trás da ação.

Ricardo Nunes

No vídeo, Bolsonaro também pede voto para o prefeito Ricardo Nunes (MDB), ressaltando que o vice, o coronel Mello Araújo (PL), foi indicado por ele. “Não entrem na pilha de provocações, de fake news, de fazer meme, de fazer recortes, buscar espaço para chegar ao poder. Chegando ao poder o que ele vai dar a vocês?”

Bolsonaro prometeu ainda “reativar as lives” uma semana antes do primeiro turno, todos os dias, às 20h, para tentar influenciar nas disputas pelo Brasil. As informações são da CNN Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/bolsonaro-critica-marcal-e-diz-que-entende-datena-por-dar-cadeirada-em-debate/

Bolsonaro critica Marçal e diz que entende Datena por dar cadeirada em debate

2024-09-21