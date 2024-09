Política Bolsonaro critica Pablo Marçal por tentar subir em trio durante ato na Avenida Paulista

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

Ex-presidente acusou o candidato de fazer palanque às custas do trabalho dos outros. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) rebateu as reclamações de Pablo Marçal (PRTB), candidato a prefeito de São Paulo, que foi barrado ao tentar subir no trio elétrico em ato da direita no sábado (7), na Avenida Paulista.

De acordo com Bolsonaro, em nota, os candidatos à prefeitura paulistana foram convidados. Ele elogiou a “conduta exemplar e respeitosa” de Ricardo Nunes (MDB) e Marina Helena (Novo) que compareceram à manifestação.

“O único e lamentável incidente ocorreu após o término do meu discurso (com o evento já encerrado) quando então surgiu o candidato Pablo Marçal que queria subir no carro de som e acenar para o público (fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros), e não foi permitido por questões óbvias”, escreveu Bolsonaro.

Marçal (PRTB) retornava de uma viagem a El salvador e teria chegado já no fim do ato em São Paulo. “Voltei para o Brasil e fui direto para o ato patriótico na Avenida Paulista, para o qual fui convidado pelo próprio presidente Bolsonaro. Fui surpreendido com o impedimento do acesso ao caminhão”, disse Marçal.

Nota de Bolsonaro

“Parabéns a todos que participaram dos atos pela liberdade na Paulista.

Os candidatos a prefeito por São Paulo foram convidados. O atual prefeito Ricardo Nunes e Maria Helena, compareceram desde o início e tiveram uma conduta exemplar e respeitosa, à altura das pautas defendidas: ‘Liberdade, anistia e equilíbrio entre os três Poderes’.

Jair Bolsonaro.”

Bolsonaro critica Pablo Marçal por tentar subir em trio durante ato na Avenida Paulista

